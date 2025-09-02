Fue compañero de Messi, Brilla en Barcelona y Real Madrid lo rechazó: “Me dijeron que no daba el nivel”

La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid también llega por supuesto el mercado de fichajes. Los dos gigantes del fútbol español se disputan jugadores en todos los sentidos e incluso talentos del futuro que se prueban en sus respectivas instalaciones a la espera de poder meterse de lleno en sus categorías juveniles. Un actual titular del campeón de LaLiga desvela los motivos por los cuales fue rechazado en la ciudad deportiva de Valdebebas antes de recalar en el Camp Nou. Lionel Messi en su día no dudó que se trataría de uno de los mejores del mundo

La historia nos devuelve 7 años en el tiempo. Pedri se probó por Real Madrid en febrero de 2018 y tras ser rechazado, fichó por Las Palmas en mayo de ese curso. En declaraciones de tanto el 2020 como del 2022, el actual cerebro del Barcelona explicó los motivos por los cuales no terminó siendo merengue a pesar de su talento y de participar en diferentes pruebas donde el mensaje desde la Casa Blanca fue claro: no le da. El tiempo le terminó dando la razón al canario y ahora mismo es uno de los grandes rivales del equipo de Xabi Alonso. Les marcó incluso en la pasada edición de la final de la Copa del Rey.

“Fui a probar con el Real Madrid pero me dijeron que no tenía el nivel. Doy las gracias al que me dijo que no valía, ahora estoy en el equipo que siempre he amado. Ponerme la camiseta del Madrid fue extraño, siempre he ido con la del Barcelona…Fui a Valdebebas y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días. Uno creo que ellos jugaban y me bajaron con el B a entrenar y al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando”, reflexiones de Pedri en la Cadena SER por 2020. En cuestión de días pasó de ser un futurible de la Casa Blanca del fútbol a un futbolista sin camiseta por defender

Pedri niega tenerle bronca al equipo de la capital española. Agradece los varapalos del destino e igualmente la posibilidad de recalar en el equipo al que siempre ha definido como el de su corazón: “Le doy las gracias al que me dijo que no en el Real Madrid. Esos días que fui allí me miraba el escudo y esa equipación, y sabía que algo no iba bien. Pero bueno, al final tuve la suerte de acabar en el equipo que quiero…Ahora estoy donde quiero estar. Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te sirve de motivación para pensar que si no te quisieron ahora vas a trabajar para que en un futuro pueda venir otra cosa. No recuerdo quién me rechazó, si le veo le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona”.

Messi y Pedri coincidieron ante Real Madrid en 2020 y 2021: GETTY

A sus apenas 22 años el volante vive un momento de ensueño. Tras algunas temporadas cargadas de lesiones, finalmente y de la mano de Hansi Flick ha recuperado el nivel que para muchos le convierte en el heredero natural de los Xavi Hernández o Andrés Iniesta en Barcelona. Los pronósticos realizados por Real Madrid fallaron en cuanto a su talento se refiere. En tiempos donde desde el cuerpo técnico de Xabi Alonso tanto se busca un cerebro, no serán pocos quienes se arrepientan de rechazar una hoja de vida que brilla en el rival de toda la vida.

Messi, rendido a Pedri

Messi y Pedri compartieron únicamente 52 partidos juntos. Fue durante la temporada que empezó en agosto del 2020 y terminó en un mes de julio del 2021 donde finalmente Lionel tuvo que decir adiós por motivos más que conocidos. Ramón Planes, exdirector deportivo del club catalán, explica cómo el argentino se vio maravillado por el nivel de un futbolista que incluso también pudo haber sido su rival en los últimos coletazos de su etapa por el conjunto culé.

“Tras el segundo entrenamiento de Pedri con el Barcelona, ​​Messi dijo: ‘¿De dónde has sacado a este chico? Si sigue a este nivel será de los mejores del mundo en poco tiempo”, contaba en una entrevista por Sport el directivo en 2022. En el mejor momento de su carrera el canario ha dejado atrás las lesiones y se prepara para una temporada donde intentará romper con la sequía de títulos europeos del club catalán.

