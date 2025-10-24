Mucho más que Messi: Mastantuono quiere sumarse a los últimos latinos que la rompieron en Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid y Barcelona medirán fuerzas este domingo en el estadio Santiago Bernabéu en lo que podría marcarse como el inicio de la era Franco Mastantuono por dicho choque. El argentino seguramente tendrá algunos minutos como mínimo en un partido absolutamente trascendental por LaLiga. Los merengues buscan cortar una racha de cuatro victorias consecutivas de su eterno rival en el Clásico. El ex River toma nota de los últimos latinos que la sacaron del estadio. Hay mucho más que Lionel Andrés Messi en el camino.

El argentino seguramente sea el primero que se nos venga a la cabeza a la hora de intentar recordar grandes actuaciones de un sudamericano en un encuentro entre Real Madrid y Barcelona. Hablamos del máximo anotador en la historia del Clásico con 26 goles. También de uno de los futbolistas que más veces tuvo la oportunidad de disputar dicho choque. Repetimos que las líneas de este artículo van de la mano con nombrar a otros jugadores nacidos en nuestro lado del mundo que fueron estrellas durante algunas horas y que incluso por qué no llegaron a opacar al propio Messi en dicho torneo aparte.

Vayamos primero a territorio uruguayo y donde surgen la figura de tanto Luis Suárez como Federico Valverde. El ex delantero de Barcelona le marcó un total de 11 goles a los merengues, destacando los 3 que le marcase en un 5-1 del año 2018. El centrocampista del Real Madrid pudo ver portería en la victoria por 3-1 de otoño del año 2023 y cuando el equipo de Carlo Ancelotti era el vigente campeón de Europa.

Si nos vamos a Chile también veremos muchas alegrías para los azulgranas. Arturo Vidal también se sumaría la goleada donde Luis Suárez sería la gran referencia. Por el año 2013 Alexis Sánchez marcaría en la victoria por 2 a 1 en el Camp Nou con una vaselina que todavía sigue vigente en la memoria de todos por tierras catalanas. Aquella edición del Clásico donde el argentino Gerardo Martino fue entrenador inclinaba la balanza en cuanto al historial se refiere de dicha rivalidad por entonces. ¿Messi? Titular en ese triunfo por la mínima.

Fede Valverde, un experto en el Clásico de la era post Messi: GETTY

Hasta las tierras colombianas nos generan recuerdos de la última década. James Rodríguez no solamente le marcó Barcelona por el estadio Santiago Bernabéu en la primavera del año 2017 y donde se dio el famoso gol de Messi quitándose la camiseta en frente del coliseo blanco. Tres años antes firmaría una de las mejores prestaciones de su corta carrera por Real Madrid en una victoria por 3 a 1 frente al eterno rival donde su asistencia a Karim Benzema sería vital para conseguir la victoria final. Son los últimos grandes nombres que se nos vienen a la cabeza pensando en un encuentro que este domingo paralizará el planeta nuevamente.

Argentina domina en goles el Real Madrid vs. Barcelona

Y es que además de los 26 goles que Lionel Andrés Messi marcó para la camiseta del Fútbol Club Barcelona frente a su eterno rival, se le suma desde el lado merengue los 18 que Alfredo Di Stéfano pudiese anotarle a los culés. El argentino culminó como uno de los futbolistas del equipo de la capital española con más tantos oficiales en la historia del choque junto a Cristiano Ronaldo. La hoja de ruta para Mastantuono es enorme.

Será Mastantuono el primer argentino en disputar el encuentro para Real Madrid de manera oficial y tras haber sido fichado desde el año 2014. Fue ahí donde Ángel Di María cerró un círculo de partido frente a Barcelona donde destaca su gran actuación en la victoria por 3 a 1 de los octavos de final de la Copa del Rey del año 2013 o la asistencia a CR7 en la final de Copa del Rey del 2011. Aquella corrida a la contra donde dejó por los suelos a Carles Puyol también se encuentra inmortalizada en la memoria de los merengues. Se viene una nueva edición del partido que paraliza el planeta y donde los ojos de todos estarán puestos en Franco.

