Vinicius, camino a irse de Real Madrid por su mala relación con Xabi Alonso

Siguen las informaciones alrededor de una relación entre Vinicius y Xabi Alonso que se encontraría absolutamente rota. Ni mucho menos gracias únicamente lo ocurrido frente al Fútbol Club Barcelona horas atrás y cuando Real Madrid se quedaba con la victoria en él Clásico. La trama viene desde la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA por los Estados Unidos de Norteamérica. Medios como AS o Cadena SER no dudan que en este momento, pensar en la renovación del futbolista, es una incógnita en todos los sentidos.

“No hay relación entre Xabi Alonso y Vinicius, no hay dialogo. Vinicius está muy enfadado y no solo por salir ante Barcelona, la cosa está así desde PSG en el Mundial de Clubes. Le dijo a su representante la última semana de verano que se quería ir si Alonso no lo consideraba imprescindible…Si la situación se mantiene, no renovará. En verano no hubo ofertas”, supuso la información del periodista Toño García en la Cadena SER tras lo ocurrido en el encuentro frente a Barcelona. Fue el desenlace que terminó de hacer estallar al brasileño alrededor de su rol en Real Madrid. No olvidemos que finaliza contrato el próximo 30 de junio del año 2027.

No es ni mucho menos la primera vez que se habla de una mala relación entre Alonso y Vinicius. Desde la llegada del entrenador vasco que el brasileño ha sido sustituido en 13 partidos de 17. En otros 3 tuvo que empezar como suplente y apenas ha podido terminar otros 3 como titular durante los 90 minutos. Son números que ejemplifican un giro de 180° alrededor de su presencia en el equipo de la capital española e igualmente la nueva política de plantilla que trae Alonso desde Leverkusen. Lo del Mundial no fue un episodio aparte.

Tampoco es la primera vez que al entrenador se le pregunta por las actitudes de su jugador. Vinicius estalló en el Clásico tras ser sustituido por Xabi Alonso en el minuto 72 y a manos de Rodrygo. Aseguró que pretende cerrar más pronto que tarde una herida que se encuentra abierta y que traspasa lo ocurrido frente al Barcelona: “Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vini Jr. y no quiero perder el foco de lo importante. Ha aportado mucho. Ya hablaremos del tema. Es una victoria importante, merecida e incluso corta por ocasiones y el penalti. Recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes es importante. Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades. Ahora disfrutaremos y en su momento hablaremos de estas cosas dentro del vestuario, por supuesto”.

La llegada de Kylian Mbappé, el cambio de sistema con el nuevo entrenador, sus bajos números en buena parte del 2025 e igualmente la decisión de Xabi Alonso de situar a Rodrygo por izquierda son claves para entender cómo es que en apenas 12 meses el estatus de Vinicius puertas adentro del Real Madrid cambió de manera trascendental. Quedan muchos meses antes de que termine una temporada absolutamente trascendental para los intereses tanto colectivos como individuales de todos los nombres apuntados hasta aquí. De momento la prensa española afirma que el jugador no tiene intención de renovar y que su relación con el nuevo estratega del estadio Santiago Bernabéu se encuentra rota en todos los sentidos.

Carvajal, otro problema para Xabi Alonso

La presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha hoy hará que el lateral derecho del Real Madrid se pierda los próximos hasta 3 meses de competición. Es la misma rodilla en la cual sufrió una dura rotura de ligamentos cruzados en otoño del año pasado frente al Villarreal. Habrá que ver si tanto Federico Valverde como Trent Alexander Arnold terminan de ser los elegidos para una demarcación que da problemas en el Bernabéu desde hace varios cursos.

Recordemos que el futbolista inglés también salió lesionado algunas semanas atrás y que frente a Barcelona volvió a la convocatoria después de más de 7 partidos. Solamente había jugado hasta la fecha encuentros en el estadio Santiago Bernabéu en lo que vamos de temporada. Una muestra clara de las virtudes como defectos que tiene su hoja de vida, así como de la rotación que el propio Xabi Alonso tenía en mente de cara a su primer curso en Madrid. Hasta como mínimo la llegada del mes de enero, por la capital española no cuentan con Dani Carvajal.

