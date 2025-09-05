Mientras Gianluigi Donnarumma firmó en Manchester City por 15 millones de euros, esto cobra Thibaut Courtois en Real Madrid

Gianluigi Donnarumma es el nuevo portero de Pep Guardiola por un Manchester City renovado como nunca a lo largo de esta venta de incorporaciones. El italiano firma por el último gran dominador de la Premier League de Inglaterra con un sueldo que rozará los 15 millones de euros anuales. Se trata de un contrato absolutamente suculento y que supera de sobremanera al que incluso tienen por entidades de la talla de Real Madrid mitos absolutos bajo los tres palos como Thibaut Courtois. Sobra dinero en el Etihad.

De 12 millones en PSG a 15 millones hasta 2030 o 2031 firma Gianluigi Donnarumma. Todo esto tras su salida de un París Saint Germain donde las decisiones del cuerpo técnico Luis Enrique, así como la voluntad del jugador de no renovar, terminaron de suponer un giro de 180° en relación con la portería del campeón de Europa que era absolutamente impensado unos meses atrás. Courtois, al otro lado del Mar del Norte ahora mismo, cobra casi la mitad lo que ha acordado el portero italiano con su nuevo club.

Thibaut Courtois recibe 15 millones brutos, cerca de 7.5 millones tras impuestos. Se trata de un vínculo contractual que fue renovado a lo largo de los últimos meses con una pequeña subida de sueldo que habrá que ver si podría modificarse antes de que el belga termine su vínculo contractual con la Casa Blanca del fútbol el 30 de junio del año 2027. Donnarumma y su entorno consiguen uno de los contratos más suculentos en la historia reciente del fútbol mundial cuando hablamos de porteros.

“Fichar por Manchester City representa un momento muy especial y de sumo orgullo para mí. Me estoy uniendo a un plantel repleto de talentos de clase mundial, liderado por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: Pep Guardiola. A todos los jugadores del mundo les gustaría pertenecer a este club. Estoy muy emocionado por lo que me espera, y puedo prometer que voy a dejar todo para intentar ayudar al club a conseguir aún más éxitos”, expresaba el italiano en su primera charla con los medios oficiales de Manchester City. El próximo fin de semana se espera que ataje.

Courtois recibe la mitad del sueldo de Donnarumma en Manchester City: GETTY

Se tratará del tercer club de un portero que ha vivido una metamorfosis absoluta de la mano de Luis Enrique. AC Milán le vio debutar con apenas 16 años y en plena crisis rossoneri. Tras 4 años consolidándose como un icono de masas en la capital de Lombardía, abandonó el club como agente libre y luego de que éste consiguiese la clasificación a la Champions League por primera vez en prácticamente media década. Paris Saint Germain fue su hogar hasta hace algunas semanas. Todo por medio de un ciclo que ni mucho menos preveía tantos éxitos como el que se terminó consiguiendo en la ciudad de Múnich frente al Inter. Pese a no tratarse de un guardameta del prototipo de Guardiola, cobrará como una auténtica estrella en Manchester.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Mbappé cobra 32 millones de euros, éste es el salario de Erling Haaland en Manchester City