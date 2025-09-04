Mono Burgos ya habla del futuro reemplazante de Simeone: “Está preparado”

El negativo comienzo de temporada del Atlético de Madrid da para todo tipo de análisis. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone suman apenas 2 unidades sobre 9 en lo que supone el inicio de curso más débil de los últimos 15 años. Conocedor como pocos de lo que ocurre en la cabeza del Cholo, Germán Mono Burgos habló a largo de las últimas horas sobre el presente de la entidad de la capital española e igualmente sobre el posible reemplazante del argentino al frente de la plantilla del primer equipo.

“Fernando Torres está preparado para ser entrenador del club”, supuso la primera explicación de Burgos en charla con Radio MARCA. El argentino señala al ídolo colchonero como un proyecto de DT que más pronto que tarde podría tomar las riendas del plantel que ha sido comandado por Diego Pablo Simeone desde el año 2011. No nos olvidemos que esté ahora mismo se encuentre en Atlético de Madrid B por la tercera división del fútbol español y promoviendo juveniles para las filas del Cholo.

Torres tuvo la posibilidad de ser dirigido por Simeone en el final de su carrera. Diferentes informes de la prensa española hablan de una relación que ha pasado por todo tipo de vaivenes cuando hablamos del delantero y por supuesto del Cholo. En este momento la sinergia es más que positiva entre ambas partes y Burgos no duda que sería una de las caras mejor valoradas por la entidad en caso de que Diego Pablo en algún momento pueda partir.

Burgos repasó su historia ligada a un Atlético de Madrid donde tanto como jugador como en el rol de asistente técnico vivió lo mejor y lo peor de este deporte. Aseguró que su divorcio con Diego Pablo Simeone poco o nada tiene que ver con medidas del Cholo. Su deseo de volar solo y de comenzar una carrera donde ya le hemos visto por la primera división de tanto Argentina como de Grecia marcó las bases de su marcha: “La decisión de no seguir fue mía, es pensada y tomada y estoy feliz porque me da la libertad de elegir proyectos, de rechazar ofertas…Un equipo me llegó a llamar 17 veces”.

Burgos ve a Fernando Torres lista para suceder a Simeone: GETTY

Atlético Madrid vive una temporada donde se encuentra obligado como nunca a dar un paso al frente. La inversión en fichajes supera los 300 millones de euros si tenemos en cuenta las dos ventanas de incorporaciones de verano desde el año 2024. Diego Pablo Simeone ha contado con todos y cada uno de sus deseos por parte de una Junta directiva donde se confía a muerte en el Cholo tanto a corto como a largo plazo. Desde el año 2021 no existen títulos oficiales para una plantilla del club que en este momento ya piensa en el regreso de la fecha FIFA y en intentar sumar la primera victoria desde el mes de julio. En aquel entonces los colchoneros disputaban el Mundial de Clubes de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

La actualidad del Mono Burgos

Senior A del nuevo Pinto Club de Fútbol. Es donde ahora mismo se encuentra un Germán Burgos que tras diferentes experiencias entre Argentina y Grecia pretende volver a las bases a la espera de una oportunidad. Descarta de momento en su entrevista dirigir al Atlético de Madrid o siquiera postularse para un cargo que considera necesita expertos en 1000 batallas. Asegura que disfruta del fútbol más cercano a los chicos e igualmente a quienes quieren seguir cerca de una pelota después del retiro.

“Conozco toda la trayectoria del fútbol amateur al profesional y del profesional al amateur. Estoy en un lugar que me da felicidad. Yo también quiero entrenar en primera división, pero me gusta iniciar los proyectos, tener una pretemporada, la posibilidad de elegir nuevos talentos…En Newell´s hice debutar en primera a más de 10 jugadores y en el Aris lo mismo. Esto es por ayudar y por el amor que le tengo al fútbol, no es por dinero“, reflexiones del ex guardameta que también pase por River Plate en Argentina.

ver también Julián Alvarez, segundo: los cinco fichajes más caros de Simeone como entrenador