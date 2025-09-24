“Ya hace historia”, las reacciones en España al golazo de Franco Mastantuono con Real Madrid

Con apenas 18 años y 40 días, Franco Mastantuono marca su primer tanto con la camiseta del Real Madrid. Levante sufrió a un argentino que ha caído como dedo en el anillo en las filas de Xabi Alonso y que ya piensa en el derbi de la capital española frente al Atlético de Madrid del día sábado. La prensa española se rinde a la figura de un futbolista del que cuesta creer que tenga apenas la mayoría de edad.

“Ningún jugador ha tenido tanta continuidad a esa edad en el Real Madrid desde los tiempos de Raúl González. Entonces, también contó con un aliado en el banquillo, Jorge Valdano, consciente de que no podía ponerle coto al talento del chico. Arrancó la carrera en Zaragoza, se estrenó contra el Atlético. Ese gol hizo la luz. Mastantuono recuerda esos pasos. Tiene la elegancia del jugador que antes fue tenista y la calidad inherente a los zurdos argentinos, siempre un punto más, como su asado necesita serlo un punto menos…Mastantuono ya hace historia del Real Madrid: su gol al Levante le cuela entre los goleadores más jóvenes del club”,reflexiones de medios como MARCA o La Razón en las horas posteriores del estreno de un Franco que frente al Levante marcó el primer tanto de un argentino en Real Madrid en más de una década.

Es que vamos de siglo, únicamente Endrick marcó antes que Franco Mastantuono para Real Madrid. El joven brasileño, 12 meses atrás y frente a Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu, anotó el tanto más precoz en cuanto a edad se refiere para un jugador con la Casa Blanca del fútbol. Por los principales medios de comunicación del país se ven sorprendidos por la madurez del ex River Plate tanto dentro como fuera del césped.

Pero es que incluso en destinos lejanos a Real Madrid por España en cuanto a camiseta se refiere, también se dejan elogios hacia la figura de Mastantuono. A los grandes objetivos utilizados por AS, se le suman desde Barcelona y gracias a Mundo Deportivo datos que certifican que Franco ha llegado para ser titular desde el primer día: “Había dejado detalles, chispazos de una calidad de tantos quilates como el precio desembolsado por su fichaje. Pero ya ha dejado su primera certeza con el Madrid. Una enorme….De los siete partidos de lo que va de temporada para el Real Madrid, solo se ha quedado sin jugar en uno, ante la Real Sociedad. Decisión de Xabi Alonso fundamentada en que era el primer partido tras el parón de selecciones de septiembre”.

Mastantuono ilusiona a todos por España tras su gol: GETTY

Se trata del primer gol del jugador de apenas 18 años desde el pasado 21 de mayo. Ocurrió en el encuentro entre River Plate y Platense por las rondas de eliminación directa de la Copa de la Liga y donde el Calamar terminaría eliminando al conjunto de Marcelo Gallardo en los penaltis. Desde entonces, Franco Mastantuono no pudo sumar goles tanto en su final por el estadio Monumental como por supuesto en la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA o en los compromisos de Eliminatorias con la Selección Argentina. Levante, su primera víctima en España y el detonante de elogios de peso.

Publicidad

Publicidad

Xabi Alonso definió el rol de Mastantuono

Mastantuono analizó en zona mixta lo que supuso su primer gol con la camiseta del Real Madrid e igualmente el rol que tiene en un equipo donde solamente se ha perdido minutos oficiales en el partido frente a Real Sociedad. Cuenta que Alonso le pide más que nunca ser un futbolista decisivo en el mano a mano y que tiene toda la confianza para intentar una y otra vez hacer daño a la defensa rival. Viene como delantero y no como el volante que muchos esperaban solamente unas semanas atrás.

“La jugada la arranca Vini muy bien y me ve que justo estaba del otro lado. Por suerte pude definir bien. Había errado otros goles antes que eran más fáciles que el que hice, pero sobre todo estoy contento porque marqué…¿Qué me pide Alonso? Me pide que juegue por derecha a pierna cambiada; que trate de asociarme y que tenga el uno contra uno; y que ayude también en defensa. Me pide varias cosas con las que me siento muy bien para poder hacer. Ojalá que eso le sirva al equipo y poder seguir jugando”, palabras de Franco Mastantuono en Valencia donde ha empezado su cuota goleadora para el equipo con la camiseta más pesada del mundo.

ver también Mastantuono bajo presión: ¿cómo puede salvar su titularidad con el regreso de Bellingham al Real Madrid?