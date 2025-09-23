Renovación de Vinicius: la drástica postura del Real Madrid que sorprende a todos

La trama Vinicius sigue más que presente en un Real Madrid que se alista para un nuevo compromiso de LaLiga. Josep Pedrerol y El Chiringuito aseguran en la previa del choque contra el Levante que el futbolista brasileño y la directiva del conjunto blanco tienen más que claras sus posturas de cara al futuro. En este momento por el estadio Santiago Bernabéu nadie ha vuelto a mover ficha o sus cifras en relación con la renovación del futbolista. No se descarta ni siquiera que este salga gratis. No cambia la ecuación de nadie si esto ocurre.

“Al Real Madrid le da igual si Vinicius se marcha gratis…Si acepta las condiciones que se le presentaron, renueva. Si no, se va”, reflexiones de Pedrerol en las últimas horas alrededor del nuevo contrato de un futbolista que en este momento termina su vínculo contractual en el Bernabéu el próximo 30 de junio del año 2027. Por la Junta directiva comandada por Florentino Pérez entenderían que el brasileño ya se encuentra absolutamente amortizado desde lo deportivo como económico.

Una conclusión que por supuesto no cambia el deseo de Real Madrid. Desde el club blanco se considera Vinicius uno de los activos más potentes de la plantilla tanto a nivel futbolístico como económico. Nadie desea perderle incluso en tiempos donde la figura de Kylian Mbappé crece con cada minuto que pasa. La última oferta realizada su entorno no terminó de convencer a un séquito que pretende que el jugador brasileño cobre lo mismo que el delantero francés. No ocurrirá salvo giro de 180°.

Real Madrid pagó cifras cercanas a los 45 millones de euros por un Vinicius que después de casi 7 temporadas los ha pagado con creces. No solamente ya es el brasileño con más tantos en la historia del conjunto blanco. Hablamos del futbolista más joven en anotar en dos finales de la UEFA Champions League. También de un chico que rompió con todos los pronósticos que hasta hace 5 años se tenía sobre su carrera y que en este momento prepara la negociación más clave de su futuro. En el Santiago Bernabéu entenderían, en caso de que quisiera marcharse, que no les afectaría en lo más mínimo que esto fuera de manera gratuita en el verano del año 2027.

Real Madrid ve amortizado a Vinicius: GETTY

A todas estas informaciones hay que sumarle el hecho de que Real Madrid ni mucho menos negociará por el jugador antes de que su contrato termine. Por lo menos no desde su parte. Otra cosa es que Vinicius traiga una oferta que contente a una Junta directiva donde incluso en tiempos donde Arabia Saudita pujaba en la sombra por los servicios del crack brasileño, la respuesta siempre fue la misma: solo lo vendemos por la cláusula de recisión. Esta llega a los 1000 millones de euros hasta nuevo aviso. La Casa Blanca del fútbol pretende retener al número 7, pero sí éste pretende salir de manera gratuita dentro de 15 meses, nadie le pondrá un pero.

Reunión Vinicius- Real Madrid en Valdebebas

MARCA confirma que los representantes del brasileño se reunieron con José Ángel Sánchez a lo largo de las últimas horas en la ciudad deportiva de Valdebebas de Real Madrid. El CEO del conjunto blanco fue el encargado de llevar adelante una serie de charlas que de momento no cambian la situación contractual del futbolista. Dentro de solamente 15 meses sería gente libre en este contexto.

Diferentes medios de comunicación aseguran que las reuniones llevadas a cabo en la previa de la gala del Balón de Oro iban más de la mano con el presente del futbolista bajo el mando de Xabi Alonso. Preocupa en el entorno de Vinicius el rol residual que el futbolista ha tenido desde que el vasco llegase a la ciudad deportiva de Valdebebas. Pretenden saber en qué condiciones se encuentra el número 7 en cuanto al proyecto se refiere y si ocurre algo más que simplemente decisiones tácticas.

