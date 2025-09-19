Mastantuono bajo presión: ¿cómo puede salvar su titularidad con el regreso de Bellingham al Real Madrid?

Jude Bellingham vuelve y Franco Mastantuono toma nota. Por primera vez en lo que vamos de su ciclo, Xabi Alonso tendrá a todos y cada uno de los delanteros del Real Madrid a su disposición. No hay hueco para todos en una titular donde incluso hasta cracks como Vinicius han tenido que ser suplentes en varios tramos de la presente campaña. El argentino parece tener caminos claros para intentar mantenerse en un equipo que tendrá grandes desafíos en la siguiente semana.

Se espera que frente a Espanyol de Barcelona este sábado, el británico pueda volver a vestirse de corto. No lo hace desde las semifinales de la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA frente al París Saint Germain. Por aquel entonces había Alonso le imaginaba más cercano al ataque que a un centro del campo donde en este momento los Federico Valverde o Aurelién Tchouaméni parecen inamovibles. Arda Guler y Franco Mastantuono son los eslabones más débiles de una cadena plagada jerarquías y donde por supuesto es imposible pensar en que Kylian Mbappé o los Vinicius-Rodrygo salgan del equipo.

Xabi tendrá que responder en las próximas semanas donde se imagina finalmente al inglés. Si lo hace como delantero por derecha, seguramente el ex River sea el primer sacrificado. Si lo observa en un rol más como centrocampista el turco tendrá que dar paso al frente para mantener su estatus en el equipo. Desde hace meses que por los medios de comunicación en España hablan de tanto Guler como Mastantuono como rivales para ser titular. Brahim de momento, está detrás de ellos. Que Franco también pase la medular para darle lugar al inglés adelante no puede descartarse.

Medios como MARCA o AS abren también otra vía. En esta se habla de la posibilidad de que Xabi Alonso mueva un sistema que de momento ha sido inamovible. Pasar a una formación con más centrocampistas que delanteros implica tener a los Bellingham, Mbappé y Vinicius-Rodrygo juntos, más no garantizar que jóvenes como Guler o Mastantuono sean titulares.

Bellingham y Guler, competencia directa para Mastantuono: GETTY

Hasta la fecha Xabi Alonso ha sido más que elogioso con la adaptación del argentino al equipo con mayor presión del planeta. Pero también han existido diferentes declaraciones alrededor de lo que pretende conseguir con el turco de cara al futuro. Desde la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA que el vasco habla de invertir tanto tiempo como responsabilidades en un centrocampista que de la mano de Carlo Ancelotti ni mucho menos contaba con los galones de estas fechas. Para muchos en España y por una cuestión de tanto edad como jerarquías, Franco sería el primer perjudicado desde el momento donde Bellingham tenga el alta tanto médica como deportiva para meterse en la dinámica del equipo.

Atlético de Madrid como primer objetivo,

Se viene una de las semanas más movidas del calendario para Real Madrid. Seguramente la primera donde el proyecto de Xabi será puesto a prueba en todos los sentidos. Desde este sábado frente a Espanyol de Barcelona empieza una seguidilla que a mediados de la siguiente semana tendrá un encuentro como visitante frente al Levante antes de una nueva edición del derbi de Madrid. Los merengues no ganan como visitante a los colchoneros desde hace tres temporadas y se especula con que en dicho compromiso Alonso pondrá su primer 11 de gala.

Mastantuono tiene 180 minutos para intentar ganarse un hueco en dicha fecha. Es el primer desafío gran escala por un equipo que hasta la fecha ha ganado todos sus compromisos y donde las ideas del entrenador tienen un apoyo total por parte de la directiva. Dentro de algo más de 8 días empezaremos a entender verdaderamente cuál puede ser el rol de Franco en su primera temporada por el estadio Santiago Bernabéu. Que todos estén disponibles esclarecerá el panorama.

