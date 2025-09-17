Ismael Galancho, nutricionista de Messi, y el enjuague bucal de los futbolistas :”Científicamente demostrado”

Más de dos décadas siendo el mejor del mundo no se consiguen así de fácil. La figura de Lionel Messi cuenta, además de con un envidiable dote técnico que lo llevó a la elite del fútbol mundial, con una serie de factores que le permitieron mantenerse tanto tiempo mirando a todos desde arriba.

Uno de ellos, quizás el más importante, es la alimentación y las costumbres que le permitieron (y le permiten) seguir rindiendo aún con 38 años. Y de este aspecto habló este año Ismael Galancho, voz autorizada en el tema ya que se trata de un nutricionista que habitualmente asesora al argentino en materia de alimentación.

Galancho, voz autorizada sobre la alimentación del futbolista profesional (Foto: @IsmaelGalancho)

“No hay brebajes mágicos. Solo ciencia, evidencia y precisión”, explica Galancho en diálogo con Mikel Idoate. El profesional, que además tiene más de 400 mil seguidores en Instagram, llegó a trabajar con el capitán de la Selección Argentina gracias a su esposa, Antonela Roccuzzo.

“Llevamos muchos años trabajando juntos, seguimos hoy y somos casi amigos. Después de eso empezó Leo conmigo. También trabajo con Luis Suárez, Enzo Fernández y muchos otros futbolistas y deportistas de élite”, explicó.

Messi y Suárez, dos de los deportistas a los que asesora Galancho (Getty)

La dieta del deportista de primer nivel

Cada vez son más los futbolista de elite que recurren a nutricionistas personales para no dejar ningún detalle librado al azar. Y Galancho explica que, además de lo que se come y lo que se bebe, existen una especie de enjuagues bucales con proteínas que ayudan y mucho a los deportistas: “Esto está científicamente demostrado. Se usa especialmente cuando no puedes ingerir comida por molestias gastrointestinales, calor, o deporte de muy corta duración”.

El profesional también explicó en detalle cómo es que se maneja al asesorar a figuras de la talla de Messi o Luis Suárez. “Hacen un seguimiento muy meticuloso. El 99% de las comidas están pesadas y la hidratación medida al milímetro. Igualmente, si comen fuera o rompen alguna norma por algo muy concreto, no pasa nada, pero en general todo está ajustado al detalle. En mi caso trabajo a distancia. No necesito verlos todos los días. Ellos me envían sus datos, me dan feedback, rellenan cuestionarios, y yo ajusto la dieta constantemente”, detalló.

Pese a esto, Galancho también comentó que se les da un margen para el ocio, el famoso “permitido” pero siempre dentro de una dieta equilibrada y consciente, pensado mayormente para eventos familiares, vacaciones o ese tipo de momentos.

Lógicamente, el nutricionista asegura que el éxito de este tipo de deportistas tiene una parte muy importante en su dieta y sus hábitos, aunque también cuenta que no se trata de ningún plan exótico o muy extremo, simplemente tienen una personalización extrema ya que ningún cuerpo ni organismo es igual al otro.

“Una buena nutrición no solo mejora el rendimiento. Mejora la salud, previene lesiones y alarga la carrera del deportista”, concluye Galancho.

