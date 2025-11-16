Llegó a más de 1.2 millones de reproducciones: El jugador de Angola que logró detener a Messi

La Selección Argentina continuó la preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una victoria contra Angola, y una de las escenas más llamativas del partido se dio cuando un jugador rival logró detener al mismísimo Lionel Messi.

¡El video tiene más de 1.2 millones de reproducciones en Instagram! Antes de que el balón empezara a rodar, Fredy Ribeiro, capitán y volante de Angola, ya sabía que su objetivo era detener a Leo Messi, y empezó la tarea en el saludo protocolario. Ojo a este dato.

Argentina se fue en ventaja con un gol de Lautaro Martínez al minuto 43 del primer tiempo y luego sentenció el marcador con una anotación de Lionel Messi al minuto 37 de la segunda etapa. El partido terminó 2-0 a favor de la ‘Albiceleste’ y todavía no se había visto cómo Ribeiro logró detener a Leo hasta que…

Video: Así detuvo el capitán de Angola a Lionel Messi

Fredy Ribeiro y Lionel Messi en Angola vs. Argentina. (Foto: X / @Argentina)

Luego de la victoria de Argentina, la cuenta de Instagram del diario ‘Olé’ publicó el video en el que Fredy Ribeiro logró detener a Messi. Pero no fue en la cancha, como ya había logrado que Leo le diera el sí para darle su camiseta, antes de entrar al vestuario el ’10’ argentino se detuvo, le dio un recuerdo inolvidable y, de paso, aceptó recibir la camiseta del capitán de Angola. ¡Video!

¿Por qué Messi no juega más este año con Argentina?

A pesar de que la tendencia es hacer dos partidos amistosos por cada fecha FIFA de aquí al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, empieza el 11 de junio, Leo Messi no jugará más con Argentina este año porque no se logró concretar otro rival. Estuvieron cerca de jugar contra Australia o India, pero no se llegó a un acuerdo.

