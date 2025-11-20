Malas noticias para Messi: MLS anunció la ventaja de FC Cincinnati para eliminar a Inter Miami en semifinal

La acción de los Playoffs de la MLS 2025 está de regreso y uno de los duelos más esperados es el que tendrán Inter Miami y FC Cincinnati en semifinal. Sin embargo, hay una mala noticia para Lionel Messi con la ventaja que anunció la MLS para que sean eliminados.

Inter Miami clasificó a semifinal luego de ganarle 2-1 la serie de tres partidos a Nashville SC. Leo Messi registró cinco goles en este duelo de primera ronda y llega encendido a semifinales, pero tendrá que lidiar con una clara ventaja para FC Cincinnati.

El primer criterio de desempate que tiene la MLS en la tabla de posiciones de la temporada regular es el número de victorias. Esto fue clave no solo para que FC Cincinnati terminara por delante de Inter Miami a pesar de tener los mismos 65 puntos, también le dio una ventaja de cara al partido por semifinal de los Playoffs.

MLS anunció la ventaja de FC Cincinnati para eliminar a Inter Miami y Messi

Evander y Messi se enfrentarán en semifinal de Playoffs. (Foto: Getty Images)

“(El estadio) TQL va a estar a tope el domingo. Partido importante: Messi e Inter Miami CF visitan FC Cincinnati en las semifinales de la Conferencia Este”, publicó la cuenta oficial de la MLS en X para anunciar que FC Cincinnati será el local en la semifinal a partido único que podría representar la clasificación o eliminación de Leo, Luis Suárez y compañía.

ver también Respira Beckham: Messi cierra la puerta a una cesión al Barcelona previa al Mundial

Día y hora de la semifinal Inter Miami vs. FC Cincinnati por los MLS Playoffs 2025

Cuando el calendario marque que es domingo 23 de noviembre y los relojes indiquen que son las 17:00 ET (19:00 ARG), el balón empezará a rodar en la semifinal entre Inter Miami vs. FC Cincinnati por los MLS Playoffs 2025. En el caso de que terminen empatados en el tiempo reglamentario, se jugarán dos prórrogas de 15 minutos.

