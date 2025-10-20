Así se reparten los 60 hat-tricks de Messi: dos a Real Madrid, ocho en Champions y diez con Argentina

Lionel Messi no para de hacer crecer sus registros. Ante Nashville por la última jornada de la fase regular de la MLS, La Pulga consiguió su hat-trick número 60 a sus 38 años. El argentino tiene diferentes números de peso alrededor de una faceta goleadora que se acerca a los 900 gritos sagrados. Así se reparten todos sus tripletes en cuanto a rivales y torneos se refiere. Por Estados Unidos alucinan con sus estadísticas en una primera fase del torneo donde ya creo 48 tantos desde enero. Vamos con ello.

2007 ante Real Madrid. Ahí vimos el primer hat-trick de Messi. Un empate a 3 en el Camp Nou marcó el inicio de una racha de tripletes que en Barcelona tuvo buena parte de su historia. Messi le marcaría otro a la casa blanca del fútbol en el año 2014 y en el estadio Santiago Bernabéu durante una victoria por 3-4 de la visita. Si miramos el resto de los torneos y competencias, estos fueron los que anotó Lionel en Champions League o con la Selección Argentina.

Por la Copa de Europa Messi anotó 8 de manera oficial. Arsenal en el 2010 supondría el inicio de una seria de tripletes que han quedado para el recuerdo. Viktoria Plzen en 2011, Leverkusen 2012, Ajax 2014, Apoel 2015, Celtic 2016, Manchester City 2016 y PSV por el 2018 completan el cuadro. Si miramos a los que ha conseguido con la camiseta Albiceleste, veremos jornadas como ante Suiza en un amistoso del 2012, Brasil por el mismo camino en 2012, Guatemala en 2013, Panamá en Copa América 2016, Ecuador por Eliminatorias del 2017, Haití en 2018, Bolivia en Eliminatorias a Qatar, Estonia en un amistoso en Pamplona, Curazao y nuevamente Bolivia en estas clasificatorias al Mundial.

Por la MLS la ecuación es clara y habla del hat-trick número dos de La Pulga. En apenas algunas semanas, tanto New England como Nashville se sumaron al combo de 60 jornadas donde La Pulga marca de a tres. Javier Mascherano se deshace en elogios a un jugador que vive su mejor momento en USA: “Estoy afortunado, porque disfruto de Leo de cerca. A veces la gente lo ve por televisión, yo estoy más cerca. Leo es el mejor jugador que haya jugado este deporte. Sigue demostrándolo y estoy muy satisfecho con él. Hoy estuvo fantástico”.

Desde 2007 ante Real Madrid que Messi acumula ya 60 tripletes: GETTY

Muchos se preguntarán quien sufrió más veces 3 goles de Messi. Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla recibieron 3 hat-trick de La Pulga. Todo esto desde el 2007 y hasta un verano del 2021 donde todo terminaría en cuanto a la vida de Lionel se refiere por el fútbol español. El único club y camiseta que jamás pudo verle llevarse un balón a casa no fue otro que PSG. Las casualidades, como dicen por ahí, no existen.

Lo que se viene para Messi en la MLS

La Pulga ya se alista para la fiesta de fin de año en la MLS. Si bien todavía deben completarse un par de eliminatorias antes de la llegada de los duelos a 270 minutos, Messi y compañía ya saben que arrancan el camino a la primera estrella contra Nashville. En caso de avanzar de ronda, llegará otro rival de peso que saldrá del Cincinnati vs. Columbus.

¿Y más adelante? Si Inter Miami avanza y avanza habrá que medir fuerza ante el ganador de los choques entre Charlotte, New York City, Philadelfia, Chicago u Orlando. Este último es el clásico de la franquicia de David Beckham, hito no menor de cara a lo que podría suponer dicha eliminatoria. Lionel Andrés va por el gran reto que le queda por conseguir desde su llegada a la MLS.

