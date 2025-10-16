Inter Miami se aseguró a una promesa del fútbol hondureño para jugar junto a Messi

Inter Miami sigue adelante con la reconstrucción de un proyecto que ya espera por los playoffs de la MLS mientras no hay tiempo que perder de cara al futuro. A lo largo de las últimas horas y por medio de tanto su página web como redes sociales, el equipo de Lionel Andrés Messi se aseguró a una joven promesa del fútbol hondureño de cara a los próximos años. David Ruiz podría tomar el relevo de un Sergio Busquets que abandonará la actividad del próximo 31 de diciembre.

El joven volante de apenas 21 años firmó en las últimas horas una extensión de contrato que le amarrara al sur de los Estados Unidos de Norteamérica hasta como mínimo el año 2029. Canterano del club de David Beckham, acumula ya más de 60 partidos oficiales en un proyecto donde se le entiende como una de las mejores apariciones de las categorías juveniles de Miami. En tiempos donde las salidas de tanto Busquets como de Jordi Alba generan un huracán en la MLS, se entiende que la extensión contractual de Ruiz servirá para darle sangre nueva a un proyecto que continúa mirando a largo plazo.

“Para mí significa mucho, estoy muy orgulloso de firmar con este hermoso club, es un orgullo para mí y mi familia estar representando a donde nací. Gracias a Dios que me dio esta oportunidad, no es fácil obtener mi segundo contrato y lo que puedo prometer es darlo todo por el escudo y buscar llevar al club a lo más alto posible, no darme por vencido y seguir siempre adelante con la cabeza en alto”, analizaba el propio David Ruiz en los canales de comunicación del equipo de Miami. Es nacido en La Florida, donde cumple en este momento su tercera temporada como futbolista del primer equipo.

Hablamos de un volante lleno de carácter que incluso ya tiene 9 partidos con la Selección mayor de Honduras. Ha representado a los intereses de su país incluso en la última edición del Mundial Sub 20 del año 2023 y antes de que la pelota se pusiese a rodar en Chile en estas semanas. Javier Mascherano ya ha contado con su presencia en 8 partidos de esta presente temporada a la espera del final de una MLS donde Messi y compañía van por el único gran título a nivel local que le queda por levantar a la franquicia. Ruiz firma y Miami se asegura talento.

El centroamericano llegaba a Miami en el año 2021 y tras irse consolidando por las divisiones menores del Inter. El tiempo dirá si puede asomarse como el heredero natural de un Sergio Busquets que tras confirmar su adiós a la actividad profesional a finales de año, deja un vacío tanto futbolístico como por supuesto en cuanto a liderazgo se refiere por el vestuario de Mascherano. Se viene una rejuvenecerá acción del proyecto donde todavía por supuesto queda por conocer qué ocurrirá con Luis Suárez y cuándo se hará pública la renovación de Lionel Andrés Messi

Messi podría tener en Miami a la gran promesa de México

Gilberto Mora enamora al planeta. Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Inter Miami le siguen de cerca tras su Mundial sub-20 con México. Pero hay un favorito en su corazón y veremos si inclina esto la balanza. Ignacio Ruvalcaba, antiguo entrenador juvenil en Tijuana, señala al Bernabéu como quienes parten con ventaja en la trama: “Tiene un sueño, que es jugar para el Real Madrid, pero mantiene los pies en la tierra. Siempre ve fútbol y le encanta ver al Real Madrid; seguramente se imagina jugando allí”.

Publicidad

Publicidad

Gilberto Mora, la joya de Tijuana con la que sueña Miami, Barcelona y Real Madrid: GETTY

“Siempre bromeamos con él porque es fanático de un equipo español, el Real Madrid…Siempre ve esos partidos; cuando gana o pierde, hacemos apuestas infantiles. También sobre cuestiones técnicas. Siempre nos gana; no es malo, pero es un bromista. En desafíos, con sus compañeros o con nosotros, nunca hace una broma grosera, solo una buena”, comentaba en ESPN el DT. Es la última gran promesa del fútbol mundial que ya se disputa en diferentes entidades a lo largo y ancho del planeta.

ver también Solo dos deportistas en activo generan más dinero que Lionel Messi