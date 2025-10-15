Mientras Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles, Messi firmó un nuevo récord histórico

La Selección Argentina goleó a Puerto Rico en Miami por una nueva jornada de la Fecha FIFA y donde Lionel Andrés Messi ni mucho menos detiene sus registros. Mientras Cristiano Ronaldo se sigue acercando a los 1000 goles como profesional, el capitán de la Albiceleste firmó un nuevo récord histórico. Esto, incluso, batiendo la figura de un amigo como lo es Neymar. La historia y los números están para ser reescritos.

La ecuación es simple y habla de un Messi que después del encuentro frente a Puerto Rico llegó a las 60 asistencias en partidos con la mayor de Argentina. Hasta la fecha el máximo referente en dicha tabla no era otro que Neymar con un total de 59 pases de gol a sus compañeros en Brasil. Lionel, en el final de su carrera, sigue reescribiendo números y se muestra absolutamente invaluable para un equipo que ya piensa en la fecha de noviembre.

Todo esto en un contexto donde Messi se encuentra igualmente a solamente dos asistencias de llegar a las 400 en toda su carrera. Nadie le ha dado más pases de gol a sus compañeros desde que se tienen registros. Lionel vivió una semana absolutamente singular después de haber disputado en poco menos de 110 horas dos encuentros con la Selección Argentina por Fecha FIFA e igualmente un choque frente al Atlanta y United por la MLS. Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, agradeció su sacrificio e igualmente el desgaste que tiene en un final de ciclo en el que ni mucho menos tiene deudas pendientes con el combinado nacional.

“Ayer le pregunté si estaba para jugar y me dijo que sí. Decidimos que no lo íbamos a usar para Venezuela, pero ha podido jugar este partido…Este tipo de partidos nos permitió ver a estos chicos, después debatimos si el partido fue fácil o no”, reflexiones del entrenador de la Selección Argentina tras una goleada frente a Puerto Rico que también permitió ver a diferentes debutantes. En noviembre se seguirá buscando la lista para defender la corona en el verano del 2026.

Messi pasa a Neymar en cuanto a asistencias con la selección se refiere: GETTY

Repetimos que todos llega en una jornada donde Cristiano Ronaldo se sigue acercando a los 1000 goles oficiales. Y también donde después de marcar un doblete frente a Hungría ya es el máximo anotador en toda la historia de las eliminatorias mundialistas. Al delantero luso únicamente le quedan un total de 52 para llegar al millar de gritos sagrados en partidos regidos por FIFA. La rivalidad más grande de la historia de este juego sigue adelante y lo hace con dos monstruos a los que ni mucho menos la edad o el paso del tiempo detiene.

Neymar jamás quiso competir contra Messi

El brasileño vuelve a perder otra estadística de peso frente a quien, más que su ídolo, es un amigo. Sa suerte ha querido que en horas donde el futbolista del Santos suena para involucrarse al Inter de Miami, Messi le sigue quitando marcas. Años atrás el propio Neymar dejaba en claro que ni mucho menos pretendía competir con alguien al cual incluso en definiciones de Copa América, jamás ha dejado de ver como un hermano sobre el césped.

“No quiero pasar a Messi. Quiero trazar mi trayectoria, hacer las cosas que vengo haciendo, conquistar títulos, conseguir metas. No quiero pasar a nadie, no quiero ser mejor que nadie. Solo quiero ser mejor que yo mismo”, comentaba el brasileño en el final de su etapa por Barcelona en una serie de reflexiones que ha mantenido en el paso del tiempo. Nadie ha asistido más que Messi cuando la Fecha FIFA empieza.

