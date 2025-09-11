¿Cuándo vuelve a jugar Messi con Inter Miami?

Inter Miami ya espera por el regreso de Lionel Andrés Messi tras la consecución de las Eliminatorias Sudamericanas. El argentino no jugó el último compromiso del proceso de clasificación al certamen de la FIFA frente a Ecuador como visitante por tener su cabeza absolutamente puesta en los planes de Javier Mascherano. Si nada se tuerce, se espera que La Pulga pueda retornar dentro de algo más de 48 horas por los Estados Unidos de Norteamérica.

El encuentro frente a Charlotte como visitante del 13 de septiembre es el siguiente desafío para la plantilla de Mascherano. Inter Miami se encuentra ahora mismo sexto en la Conferencia Este de una MLS donde tiene hasta cuatro partidos menos que el puntero Philadelfia. Messi y compañía suman hasta la fecha un total de 46 puntos que les hacen estar de momento en la fiesta de finales de año de los playoffs. Eso sí, no existe mucho margen de error teniendo en cuenta la gran seguidilla de choques que vienen por delante.

Antes de que termine el año un mes y tendrá como mínimo 9 partidos más de la mano del equipo de Miami. Además de Charlotte habrá que recibir el día 16 a Seattle Sounders para buscar revancha después de la dolorosa derrota en la final de la Leagues Cup. Luego una seguidilla donde se enfrentarán a rivales como DC United, New York City, Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United como local el 11 de octubre y finalmente Nashville como visitante en la noche del 18 de dicho mes. En caso de quedar entre los 7 primeros de su zona, habrá playoffs.

“Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año, tengo que hacer bien la pretemporada, ojalá podemos ser campeones en la MLS. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”, reflexiones de Messi tras el encuentro frente a Venezuela y antes de abandonar la concentración de la Selección Argentina para ponerse absolutamente concentrado en la MLS.

Messi tiene 9 finales para meterse en los playoff de la MLS: GETTY

Es el único gran título que le falta al argentino desde su llegada al equipo de La Florida. Si bien la Copa de Campeones de la CONCACAF también es un reto que asoma pensando en una renovación más allá del 2025, el título de primera división de Estados Unidos es la obsesión absoluta de un proyecto que con Javier Mascherano al frente no podrá contar recordemos con Luis Suárez durante los próximos partidos oficiales. Se viene un fin de año caliente en Norteamérica y donde todos esperan que Lionel Andrés pueda romper con el techo del club de David Beckham.

Publicidad

Publicidad

Messi vive día a día con la Selección

“Hablé con Scaloni y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar bien y prepararme para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importantes. Nos jugamos la MLS con Inter Miami, que la queremos ganar y es el objetivo. Espero estar bien y en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”, reflexiones de Messi alrededor del momento de forma que vive a sus más de 38 años. Si bien se espera que diga presente en la próxima edición de la Copa del Mundo, la edad de La Pulga obliga a ir día a día.

Messi y Scaloni van día a día pensando en el 2026: GETTY

Recordemos que la Selección Argentina enfrentará dos amistosos en el mes de octubre además de otros dos sobre la ventana de noviembre. Serán los últimos antes de lo que se espera que sea la Finalísima frente a España en el mes de marzo. Tras esto llegará el momento de defender el título ganado en Qatar e igualmente la última edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde Messi dirá presente salvo giro de 180°.

Publicidad

Publicidad

ver también Último Mundial: ¿Qué grandes figuras dirán adiós como Messi y Cristiano?