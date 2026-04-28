Jugaron la final contra Inter Miami de Messi, lideran la MLS y podrían cambiar de ciudad por problemas en su estadio

La MLS podría sufrir un huracán a lo largo de los próximos meses. Reportan desde Norteamérica que una de las principales franquicias de esta temporada, e incluso subcampeón de la pasada edición del certamen frente al Inter Miami de Lionel Messi, podría estar absolutamente obligado a cambiar su localía. Motivos extradeportivos colapsan con una actualidad donde nadie le supera en cuanto a goles anotados en lo que vamos de campaña.

Nos centramos en la figura de los Vancouver Whitecaps. Una entidad absolutamente protagonista desde los inicios de la MLS y que podríamos ver, incluso más pronto que tarde, jugando en la ciudad de Las Vegas. Las informaciones de ESPN apuntan a que, como confesó The Athletic en su día, los tremendos costes operativos de su estadio en Canadá hacen prácticamente imposible mantener el organigrama del club por estas fechas.

El problema es muy simple y se centra en el estadio BC Place. Un recinto que, a diferencia del resto de feudos de la MLS, es propiedad del Gobierno de la ciudad y no del club. A pesar de la firma de diferentes acuerdos para intentar bajar los costes de arriendo, continúa siendo un lastre económico en el día a día para Vancouver Whitecaps. Como reportan ambos medios de comunicación, más de 20 ofertas para comprar el club se han caído a lo largo de los últimos dos años por este motivo. La MLS toma nota.

Y lo hace porque hay muchos interesados en recibir la plaza del club. Confirman desde ESPN que ciudades como Las Vegas o Phoenix se han ofrecido a ejercer como sede del club. A pesar de los esfuerzos de la ciudad de Vancouver y de los propios Whitecaps de firmar el inicio de un acuerdo para intentar construir un estadio para 2026, no se han dado los pasos necesarios para comenzar una transición que en este momento incluso amenaza la propia identidad de la institución. El riesgo de tener que mudarse para seguir siendo solvente de manera económica no es ni mucho menos un escenario descartable.

Vancouver, actual subcampeón de la MLS: GETTY

Todo esto mientras repetimos que el club vive un momento absolutamente histórico. Son los actuales subcampeones de la MLS. Y a la espera de su próximo compromiso, se encuentran segundos en la Conferencia Oeste con 24 puntos sobre 27 posibles. Ninguna entidad ha marcado más goles que el equipo que tiene como bandera en estas fechas al internacional alemán Thomas Müller. Que este se vea obligado a finales de año o inicios del próximo a cambiar de Canadá rumbo al centro de Estados Unidos ya no es solamente un rumor.

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El estadio de Vancouver, sede del Mundial

El BC Place, inaugurado en 1983 y con capacidad para 54.000 espectadores, dirá presente durante las primera fases del torneo. Costó más de 300 millones de dólares en su día y recibirá tanto cinco partidos de la zona de grupos como uno de dieciseisavos y octavos. Es la sede más al norte de toda esta edición de la Copa del Mundo.

El BC Place será escenario del Mundial 2026: GETTY

Australia vs. Turquía abre su parrilla de partidos el 13 de junio. Le seguirán otros como Canadá vs. Qatar, Nueva Zelanda vs. Egipto, Suiza vs. Canadá o Nueva Zelanda vs. Bélgica. Su paso por la Copa del Mundo culmina el 7 de julio con el choque de octavos de final dispuesto para dicha fecha.

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