Las estadísticas que ponen a Messi en carrera para el Balón de Oro 2026

Inter Miami y Lionel Messi festejan. La final de la Conferencia Este ya es un hecho para el equipo de Javier Mascherano y todo ello después de una nueva exhibición de su capitán en la ciudad de Cincinnati. La Pulga sigue reescribiendo marcas históricas y mientras sus números incluso le avalan para poder pelear por la próxima edición del Balón de Oro. Ni siquiera Kylian Mbappé o Erling Haaland le igualan en estas fechas.

Concretamente, Messi suma entre goles y asistencias en lo que vamos del año 2025 un total de 71 aportaciones para Inter Miami. Mbappé es el segundo de esta tabla general con un total de 64 y tercero aparece con 62 el delantero del Bayern Múnich Harry Kane. Haaland con 58 marca la cuarta plaza de un ranking donde Cristiano Ronaldo no aparece a pesar de su gran semestre por Arabia Saudita y dónde únicamente el delantero de Manchester City contará con los suficientes partidos hasta la llegada del 1 de enero para intentar superar a Lionel Andrés. Números de oro.

Pensando en un posible candidatura para el Balón de Oro del año 2026 aparecen varios ítems a tener en cuenta. La alianza entre UEFA y France Football habla de cuatro valores de medición donde el argentino intentará colarse en la lista de candidatos que será publicada dentro de poco menos de 10 meses. Goles y asistencias, aportación al juego colectivo, títulos y por supuesto Fair Play, las casillas a marcar de cara a intentar ver al rosarino luchar por su novena edición del máximo premio individual de este deporte.

Por supuesto que existen diferencias en cuanto al nivel de exigencia de todos los apellidos implicados, pero Messi llegó además a los 1300 goles generados entre tantos y asistencias tras el festival vs. Cincinnati. Son ya 896 gritos sagrados para La Pulga y 404 pases de gol los que componen sueño y donde incluso a sus ya 38 años puede competir estadísticamente hablando con los mejores delanteros del panorama europeo.

Ni Mbappé o Haaland alcanzan a Messi en cuanto a goles creados en 2025: GETTY

A los números también hay que darles un contexto donde Messi ha venido mejorando con cada minuto que pasa del 2025. Desde el encuentro frente a Seattle del pasado 17 de septiembre, Lionel suma un total de 16 goles y 12 asistencias para sus compañeros. Desde dicha fecha únicamente equipos como Toronto y Chicago pudieron evitar que el jugador aportase goles a dichos compromisos. Queda mucho para el Balón de Oro del año 2026, pero si hablamos de números en este momento nadie ha generado más en lo que vamos de 2025 que La Pulga. Solo en los últimos 7 partidos, ha contribuido con 22 goles.

Publicidad

Publicidad

Así será la final de la final de la Conferencia Este para Messi

New York City venció por 0-1 a Philadelphia Union. Era el campeón de la Supporters’ Shield de la primera fase de la MLS y el equipo más regular de una temporada que no deja de dar sorpresas por los Estados Unidos de Norteamérica. Un gol del argentino Maxi Morales valió para generar una final de la Conferencia Este absolutamente inesperadas semanas atrás.

Si nada se tuerce, se espera que el día sábado Inter Miami como New York se vean para intentar tener a uno de los finalistas de la presente edición de la MLS a finales de año. En este momento Lionel Andrés Messi se encuentra únicamente 180 minutos de darle a David Beckham el único gran título que le queda por levantar a su joven franquicia en La Florida.

Datos claves

Lionel Messi suma un total de 71 aportaciones entre goles y asistencias en lo que va del año 2025 para el Inter Miami .

suma un total de entre goles y asistencias en lo que va del año para el . Messi supera a Kylian Mbappé ( 64 ) y Harry Kane ( 62 ) en esta tabla, mientras que Erling Haaland ocupa la cuarta plaza con 58 aportaciones.

supera a ( ) y ( ) en esta tabla, mientras que ocupa la cuarta plaza con aportaciones. Messi llegó a los 1300 goles generados entre 896 gritos sagrados y 404 pases de gol tras el partido contra Cincinnati.

Publicidad

Publicidad

ver también La MLS acomoda el fixture de Inter Miami para que Messi pueda estrenar su nuevo estadio dos meses antes del Mundial. 2026