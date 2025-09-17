El pedido de Mascherano a Messi tras su exhibición contra Seattle

Inter Miami volvió a la victoria. Tras dos derrotas por 3-0 ante Seattle por la final de la Leagues Cup y contra Charlotte por la MLS, Lionel Messi comandó un triunfo absolutamente vital para hacer soñar al plantel de Javier Mascherano con meterse en la fiesta de fin de año por los Estados Unidos de Norteamérica. Justamente el jefecito dejó importantes reflexiones sobre una victoria que vale mucho más que 3 puntos. Hay avisos a todo sus hombres de cara a lo que viene por delante. 3-1 en casa y a pensar en lo que viene.

“Nos hemos encontrado con esta situación de tener partidos menos y hay que ganarlos para poder estar en las posiciones que queremos. Hoy ganamos uno, nos quedan otras siete finales. El objetivo nuestro es ganar los siete partidos para terminar primeros en nuestra conferencia, ese es el objetivo e iremos partido a partido”, reflexiones de Mascherano en rueda de prensa alrededor del gran reto que le queda en este final de año y luego de perder la final de la Leagues Cup.

En este momento el equipo de Miami es quinto en su Conferencia con un total de tres partidos menos que el líder Philadelfia. Estos tienen 57 puntos en 30 batallas, Messi y compañía, 49 en 27. DC United, New York City, Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville son los encuentros que le restan a la plantilla antes de llegar a unos playoffs donde por encima de todo se pretende evitar la mayor cantidad de compromisos posible teniendo en cuenta el desgaste de este final de año.

Todo Miami es consciente que se trata de un hito absolutamente vital para soñar con el título de la MLS a finales de año. Inter tendrá todos los encuentros nombrados líneas atrás en un total de solamente 30 días. Como mucho contarán con algo más de 72 horas de descanso entre cada compromiso y luego con la responsabilidad de buscar en las eliminatorias directas el único gran título a nivel local que le falta la entidad de David Beckham: “Es una victoria importante, necesaria. Veníamos el otro día de perder un partido contra Charlotte FC) que a mi manera de verlo no habíamos merecido un resultado tan abultado y habíamos hecho cosas buenas en la primera parte”.

Messi e Inter Miami, con 7 partidos claves por delante: GETTY

Mascherano es claro: quedan 7 finales, se quiere y debe ser primeros de Conferencia, así como evitar la primera fase post MLS. Se pretende ahorrar esfuerzos tras la racha infernal que viene por delante y donde de la mano de Messi en las últimas horas, se cerró uno de los triunfos más importantes desde lo anímico. El próximo 20 de septiembre los dirigidos por el Jefecito volverán a hacer locales frente al equipo de Washington.

Publicidad

Publicidad

Mascherano se defiende de las críticas

Las últimas dos derrotas y la ausencia de títulos en el joven ciclo de Mascherano generaron un ruido total en la previa del choque con Seattle. El Jefecito defendió su trabajo en rueda de prensa e igualmente dejó en claro que únicamente piensa en el día a día. Las comparaciones con el ciclo de Gerardo Martino son dónde pan de cada día para un entrenador que en este momento únicamente tiene la cabeza puesta en intentar volver a clasificar a sus hombres al playoffs de la MLS.

“Yo entiendo que hemos perdido dos partidos seguidos. A veces parece que esto es un desastre y se ve todo lo malo, y parece que hay que cambiar todo. Entiendo eso, creo que por un lado es bueno porque las expectativas con nosotros son altas y nos invita a ser competitivos, a tener siempre la guardia en alto, a tratar de no relajarnos nunca, pero bueno tampoco podíamos volvernos locos”, reflexiones de un Mascherano que de momento, sigue en zona de playoff.

ver también Tras regalar un penal, Messi se aleja del récord goleador de la MLS en una temporada