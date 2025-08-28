Messi finalista: la ventaja que le sacará a Cristiano Ronaldo si es campeón de la Leagues Cup

Lionel Andrés Messi quedó a un solo paso de levantar el título número 45 de su carrera. La victoria de Inter Miami frente a Orlando en una nueva edición del clásico de La Florida deja al argentino una vez más a las puertas de una conquista. Se trataría de un nuevo aumento en la ventaja que tiene en cuanto a triunfos colectivos se refiere sobre la figura de Cristiano Ronaldo. El encuentro frente a Seattle lo definirá todo.

¿Cómo va el palmarés de La Pulga? A sus más de 37 años tiene en sus vitrinas: 10 ediciones de LaLiga, 8 supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 ediciones de la Supercopa de Europa, 2 ediciones de Ligue 1, una Supercopa de Francia y 1 Leagues Cup del 2023. El Mundial del año 2022, las dos ediciones de la Copa América, la Finalísima frente a Italia y los Juegos Olímpicos del año 2008 en la ciudad de Pekín por China completan el cuadro con la Selección de Argentina. Este domingo frente al equipo de la costa pacífica puede ampliar su diferencia.

“Quería estar, desde que volví con Galaxy sentí una molestia ahí y no me sentía cómodo. Me preparé para estar en este partido, porque sabía lo importante que era. El rival, uno muy complicado, que este año nos había ganado los dos partidos que lo enfrentamos…La verdad en el primer tiempo me sentía un poquito con miedo todavía, pero en el segundo tiempo me solté un poco más”, analizaba el argentino después de una victoria por 3 a 1 donde su doblete en los últimos minutos sirvió para inclinar la balanza. Este domingo puede revalidar el título conseguido en el 2023 y cuando apenas estaba dando sus primeros pasos en el sur de los Estados Unidos.

Ronaldo de momento se queda en 35 conquistas oficiales. La derrota de su Al-Nassr durante la última edición de la Supercopa de Arabia Saudita impide ampliar un palmarés que desde el 2021 no ve grandes conquistas en clubes. De momento CR7 ostenta 5 Champions, una Eurocopa, 2 ediciones de LaLiga, 2 de la Serie A de Italia, 3 Premier League, 2 UEFA Nations League, dos Copa del Rey, 1 FA Cup, 3 Supercopa de Europa, 2 Community Shield, 2 Supercopa de España, 2 Supercopa de Italia, 1 Supercopa de Portugal, 4 Mundial de Clubes, 2 Copa de la Liga de Inglaterra, 1 Copa Italia y 1 Campeonato de Clubes Árabes. Este último recordemos, todavía no es oficial para algunos estamentos del deporte.

Messi puede seguir ampliando su distancia frente al máximo rival que ha tenido a lo largo de su carrera. Este fin de semana frente a Seattle buscará la segunda edición de la Leagues Cup para Inter Miami e igualmente un título que le siga consolidando como el futbolista más galardonado en la historia de este deporte. Cristiano Ronaldo, quien ya supera los 40 años, puede ver prácticamente sentenciadas sus chances de quedarse con el eslogan de ser el más laureado. Seattle será observado desde Oriente Medio.

Cristiano Ronaldo arranca en la Saudí Pro League

Se viene una nueva edición de la Liga donde se gastan más millones lejos del continente europeo. Cristiano Ronaldo iniciará por cuarta vez una temporada donde intentará quedarse con el título ante las principales potencias de la ciudad de Riad y Yeda. Más que nunca tendrá rivales de peso producto la llegada de nuevo capital internacional en entidades como Al-Qadisiyah F. C. No solamente se le debe temer a Karim Benzema en Al-Ittihad o Al-Hilal.No es un año menor de portugués.

Se trata de una temporada donde disputará la última edición de la Copa del Mundo de su carrera y donde después de su renovación con el equipo de Riad, este próximo 29 de agosto intentará empezar a quedarse con su primer gran título a nivel de clubes desde el año 2021. La final de la Copa Italia que ganó Juventus en dicho año supone la última gran alegría que el máximo anotador en la historia de este juego ha conseguido lejos de Portugal.

