Messi no para de sumar premios: el histórico récord que firmó en octubre con Inter Miami por la MLS  

Inter Miami trabaja en silencio pensando en unos playoffs de la MLS donde la figura de Lionel Andrés Messi será vital en todos los sentidos. El equipo de Javier Mascherano se medirá ante Nashville a lo largo de las próximas jornadas con el objetivo de seguir peleando por el último gran título que le queda por ganar a nivel local a la franquicia de David Beckham. A la espera de lo que ocurra, el argentino se lleva un nuevo récord sin precedentes en la historia del Soccer de los Estados Unidos de Norteamérica.

La MLS premió a Messi como el mejor jugador del mes de octubre. Hablamos de la primera vez en la historia de la competición donde un futbolista gana en 5 ocasiones dicho reconocimiento en menos de dos campañas por el certamen. Miami saca pecho de un jugador que viene de quedarse con él eslogan de máximo anotador de la temporada regular y que solamente a lo largo de los últimos 30 días suma 10 contribuciones de gol entre tantos y asistencias. Queda lo más importante.

Messi se convierte en el primer futbolista en ganar 5 veces el premio a jugador del mes en menos de 24 meses por la MLS. También en el tercero en levantar una Bota de Oro con un total de como mínimo 29 goles en sus registros. Solamente el venezolano Josef Martínez con 31 de la mano de Atlanta y United en el 2018 y Carlos Vela con el récord de 34 en 2019 con LAFC se encuentran por delante de sus prestaciones. Ninguno de esos apellidos superaba siquiera los 32 años por entonces. La vigencia y hambre del argentino se mantiene más presente que nunca y en una campaña donde la Copa Mundial de selecciones de la FIFA asoma en el horizonte.

“Soy afortunado porque disfruto de Leo de cerca. A veces la gente lo ve por televisión, yo estoy más cerca. Leo es el mejor jugador que haya jugado este deporte. Sigue demostrándolo y estoy muy satisfecho con él. Hoy estuvo fantástico…¿Qué voy a decir de Leo? La realidad es que hoy ha estado excepcional, como normalmente lo suele estar. Claramente creo que, si alguien tenía alguna duda de lo que había sido su temporada regular, la realidad es que ha despejado cualquier duda”, analizaba Javier Mascherano después del último encuentro frente a Chile donde Messi marcó un triplete para terminar de quedarse con buena parte de todos los reconocimientos nombrados hasta acá.

Recordemos que el premio a jugador del mes de la MLS es elegido por un panel de miembros de diferentes medios nacionales y en un proceso organizado por la oficina de comunicaciones de la MLS. Prensa, entrenador, rivales y aficionados promedios del Soccer de los Estados Unidos de Norteamérica no dudan qué se trata de una marca que veremos si alguien tiene siquiera la posibilidad de igualar en un futuro cercano.

El inusual formato de playoff al que se mide Messi

Todo arranca en unos días ante Nashville. Una serie al mejor de tres partidos es el sistema seguido por la patronal para decidir a los mejores 8 equipos de la temporada. Inter Miami se medirá frente a una de las franquicias más potentes de la presente fase regular y lo hará empezando dicha eliminatoria el próximo 24 de octubre como local. Tras ello habrá que disputar el 1 de noviembre la revancha y para intentar evitar ese tercer compromiso que supondría 90 minutos de desgaste innecesario para la plantilla de Mascherano.

Lo inusual llega después. La MLS hará que sus rondas de cuartos, semifinales y final se disputen a partido único. También en la casa del mejor clasificado de la fase regular. Messi se prepara para un final de temporada absolutamente vital no solamente para los intereses de Miami sino también para una Selección Argentina donde se pretende que el futbolista mantenga el ritmo competitivo hasta la llegada del 2026. Lionel Andrés sigue haciendo historia y lo hace de la mano de una franquicia que calienta motores pensando en las filas.

