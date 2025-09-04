Drástica decisión de México para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

En México ya se están alistando para lo que será su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que actuará como el segundo anfitrión en orden de importancia por detrás de los Estados Unidos. Y si bien tendrá considerablemente menos cantidad de sedes que su país vecino (11 contra 3), contará con el honor de albergar el partido de apertura del certamen.

La entidad que organiza la competencia fijó que el encuentro inaugural se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, recinto significativo para la historia de la Copa del Mundo, puesto que ahí se disputaron dos finales. Una en 1970 y la otra en 1986, con la atenuante de que en la primera edición mencionada el que levantó el trofeo fue Pelé y en la segunda Diego Maradona.

Al respecto de lo que será una jornada festiva para el fútbol mundial y particularmente para México, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, decretó feriado el día del estreno. ”Ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar del Mundial”, anunció en un evento en el que se mencionaron algunos pormenores de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en la capital.

Por cierto, en el Estadio Azteca, además del inaugural, se desarrollarán cuatro encuentros más de la Copa del Mundo. Dos de la Fase de Grupos (miércoles 17 y miércoles 24 de junio), un partido de los Dieciseisavos de Final (martes 30 de junio) y un cruce de Octavos de Final (domingo 5 de julio).

Cabe mencionar que México también contará con el Estadio Akron de Guadalajara y con el Estadio BBVA de Monterrey. En el primero se jugarán cuatro partidos de la Fase de Grupos los días 11, 18 (el segundo de la Selección de México), 23 y 26 de junio; y en el segundo tres de la primera instancia el 14, 20 y 24 de junio; y uno de Dieciseisavos de Final el 29 del mismo mes.

Las otras fechas claves de la Copa del Mundo 2026

Tras el día de la inauguración el 11 de junio, la Copa del Mundo pasará por otras fechas claves como:

_26 y 27 de junio definición de la Fase de grupos.

_Dieciseisavos del 28 de junio al 3 de julio.

_Octavos de Final del 4 al 7 de julio.

_Cuartos de Final del 9 al 11 de julio.

_Semifinales el 14 (Dallas) y 15 de julio (Atlanta).

_Final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

