La Selección de Ecuador empató contra Paraguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias y ahora recibió otro golpe, pero en esta ocasión desde Australia. ‘La Tri’ cada vez tiene más complicado meterse en el bombo 2 de cara al sorteo del mundial.

Australia terminó venciendo en su partido amistoso a Nueva Zelanda y con este triunfo sumado al empate de Ecuador, el equipo de Oceanía aumentaría su ventaja sobre Ecuador en el Ranking FIFA y serían ellos los que se acercan al bombo 2, mientras ‘La Tri’ se aleja.

De acuerdo a la información de Cambio de Juego, la ventaja de Australia sobre Ecuador se ampliaría a 11 puntos. Ahora mismo, Ecuador se quedaría en el puesto 25 del ranking FIFA a dos lugares de entrar al bombo 2 y es que también tiene que esperar otros resultados.

Otro equipo al que tanto Australia como Ecuador deben esperar es Corea del Sur, que ahora mismo está en el bombo 2 del sorteo del Mundial. El equipo asiático ya clasificó al mundial y ahora defenderá este lugar con partidos amistosos hasta el mes de noviembre.

Así estaría el ranking FIFA para Ecuador.

Las malas noticias no quedarían ahí para Ecuador, ya que ‘La Tri’ no solo no podría entrar al Bombo 2 del sorteo del Mundial, sino que también podría perder puestos dentro del bombo 3 a manos de Turquía o Ucrania, que todavía tienen partidos oficiales. Aunque su lugar en el bombo 3 del sorteo no está en riesgo.

Los partidos que le quedan a Ecuador

La Selección de Ecuador aún tiene un partido oficial contra Argentina en las Eliminatorias y luego amistosos confirmados contra los anfitriones del Mundial 2026 y también contra la Selección de Nueva Zelanda. Todo esto previo al sorteo de la Copa del Mundo.

Los equipos que ya clasificaron al Mundial de 2026

Esto son todos los equipos que han clasificado al mundial hasta ahora: Estados Unidos, México y Canadá; Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay; Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia; Nueva Zelanda y Marruecos.

