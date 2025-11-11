La grieta se profundiza en la Selección de España con Lamine Yamal a meses de la Finalissima

La Selección de España y el Fútbol Club Barcelona siguen a los tironeos por Lamine Yamal. Es que al joven delantero le brotó la pubalgia en el mes de septiembre durante la fecha en la que el combinado nacional debió disputar sus encuentros por las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo 2026 frente a Bulgaria y Turquía.

Desde entonces, la estrella culé no volvió a ser la misma. De hecho, se perdió 5 encuentros del elenco azulgrana (4 por LaLiga y 1 por la UEFA Champions League) y en El Clásico contra Real Madrid lejos estuvo de desplegar en el campo de juego del Santiago Bernabéu el nivel con el que malacostumbró a sus aficionados.

Esto generó un fuerte cruce de declaraciones entre Hansi Flick, el técnico del Barça, y Luis de La Fuente, estratega de la Selección de España. El alemán lo acusó al español de no cuidar a Lamine Yamal y en la devolución, De La Fuente, comentó que pensaba que podía contar con la comprensión de alguien que sabe lo que es estar al frente de un equipo representativo de un país (Flick fue DT de Alemania).

Incluso, recientemente, Flick, en conferencia de prensa, le envió un nuevo recado a su par de La Roja: “Lo mismo que pido cuando juega aquí, que le cuiden. Él ha cambiado. Ahora está mucho mejor, entrenando muy bien y también en el gimnasio sigue tratamiento diario y lo está haciendo muy bien. Es importante para esta lesión que tiene. Le volvemos a ver a un gran nivel pero aún no está al 100%. Tiene todavía molestias y hay que cuidarle, pero no solo aquí, también en la Selección Española, donde creo que también lo hacen“.

Pero este pedido desde el Blaugrana quedó sin efecto porque finalmente, de manera totalmente repentina, Lamine no estará a disposición de España para sus compromisos con Georgia y Turquía en el cierre de su zona por las Eliminatorias de la UEFA, situación por la que la Real Federación realizó su descargo mediante sus canales oficiales.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, publicó la entidad que regula el fútbol del país ibérico.

En ese mismo sentido, insistió en subrayar la falta de comunicación por parte del entorno del futbolista y del FC Barcelona: “Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días”.

Malestar en la Selección de España a meses de la Finalissima y de la Copa del Mundo

La Selección de España se encuentra fuertemente afectada por las lesiones. Rodri y Carvajal aún no pudieron retornar del todo tras la rotura de ligamentos sufrida en octubre del 2024. Y en cuanto a Lamine Yamal, se lo ve que le está costando superar la pubalgia, dolencia que provocó los cortocircuitos entre el elenco nacional y el Barça, panorama que, sin dudas, no es el ideal a pocas semanas de la Finalissima (posiblemente en marzo del 2026) y a 7 meses del inicio de la Copa Mundial.

