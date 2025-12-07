El preocupante momento que transita Julián Alvarez del que la Selección Argentina toma nota

Julián Alvarez lleva 7 goles en 16 partidos en LaLiga 2025/2026, una suma que, a simple vista, no está tan mal. No obstante, en el Atlético de Madrid sienten su déficit goleador, sobre todo, en condición de visitante, en el que registra solo un grito en 8 compromisos (además, si se le suma la Champions League, tampoco convirtió en la visita al Arsenal).

Este escenario se agrava ante las recientes derrotas que sufrió el Colchonero por el certamen local. Porque claro, el martes, en la previa del choque con el Barcelona, tenía la chance de terminar la jornada en lo más alto de la tabla de posiciones. Sin embargo, al caer con el Barcelona 3 a 1 y 1 a 0 con el Athletic Club de Bilbao este sábado, quedó a 9 unidades del conjunto culé (que en su turno venció al Real Betis).

Al respecto, los medios de comunicación españoles no tardaron en describir el momento de Julián Alvarez en el Atleti, tanto por LaLiga como por la UEFA Champions League, algo que, lógicamente, se observa desde la Selección Argentina a tan pocos meses de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

”Julián Álvarez no sale del pozo y sigue con la pólvora mojada fuera de casa”, tituló El Desmarque, que además remarca que en la institución de la capital de España existe un malestar por el presente de ex River: ”Empieza a ver caso Julián Álvarez. La araña hizo una gran primera temporada con el Atlético de Madrid, pero en este le está costando arrancar y sobre todo ser constante. Ante el Athletic tenía una oportunidad clave para dar un golpe encima de la mesa y coger confianza, pero nada más lejos de la realidad. Partido más que gris del argentino que terminó en el minuto 66 cuando el Cholo Simeone decidió cambiarlo por Antoine Griezmann”.

Julián Alvarez es la imagen de la temporada irregular del Atlético de Madrid.

De la misma manera, Diario AS describió el bajo nivel de Julián en el partido con el Athletic Club en San Mamés: ”Activo, pero sin mucho brillo y con algunas conducciones y controles que no recuerdan precisamente a su mejor versión. En el 18’ sí le puso un centro medido a Almada, que perdonó. Lo intentó también en el 40’, pero su disparo con la zurda se marchó desviado. Otro partido fuera de casa sin ver portería y va para cuatro meses”.

Diego Simeone a raíz de los números del Atlético de Madrid como visitante

Diego Simeone no hizo foco solo en Julián Alvarez sino en el rendimiento colectivo cada vez que el Atlético de Madrid debe jugar lejos del Estadio Metropolitano: “Repito que casi todos los equipos, menos los diferenciales (Real Madrid y Barcelona), tienen problemas cuando juegan fuera. Es el tercero que perdemos e intentamos en cada partido tener más atención para poder mejorar”.

