El sorteo que se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de la ciudad de Washington, fue una especie de adelanto del clima mundialista que se empezará a vivir a partir de junio próximo con el certamen que se desarrollará en 16 sedes repartidas entre Estados Unidos (11), México (3) y Canadá (2).

Y bajo el marco del evento, que se encargó de distribuir a los participantes en los 12 grupos, las figuras de fútbol a nivel global se permitieron compartir su opinión a raíz de quiénes son los principales candidatos para llegar a las instancias finales. Entre ellos, el que opinó fue Ronaldo Nazário, campeón mundial con Brasil en 1994 y 2002.

”España está jugando mejor en los últimos años que Brasil. Pero el Mundial es un campeonato de un mes que puede pasar de todo y yo creo que Brasil siempre va a ser favorito, igual que España, pero Brasil tiene una tradición muy grande en esta competición”, señaló en primera instancia el exdelantero del Barcelona y Real Madrid, entre otros grandes clubes.

Sin embargo, al momento de tener que elegir al máximo aspirante para alzar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Ronaldo, en conversación con la TV Española, descartó a Argentina y apuntó: ”España está encantando al mundo con su juego, con su calidad, con sus talentos. Yo creo que España hoy mismo es la favorita absoluta”.

El grupo del Mundial 2026 que le tocó a España

España compartirá grupo con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Primero jugará con el conjunto centroamericano el 15 de junio, luego se medirá al seleccionado de Medio Oriente el 21 y cerrará la primera fase con los charrúas el 27. Los dos primeros los disputará en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta y el tercero en el Estadio Akron de Guadalajara.

El grupo del Mundial 2026 que le tocó a Brasil

Brasil encabezará la zona de la Copa del Mundo 2026 que también incluye a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut será con los africanos el 14 de junio, después se enfrentará a los centroamericanos el 20 y terminará con Escocia el 25. El estreno lo tendrá en el MetLife de Nueva Jersey, su segunda presentación la hará en el Lincoln Field de Filadelfia, en tanto que el tercer partido contará con el Hard Rock Stadium de Miami.

