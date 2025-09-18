Los cabezas de serie para el sorteo del Mundial 2026 hoy según el ranking FIFA

El universo fútbol tiene entre ceja y ceja solo una cosa: la cercanía con el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y que contará por primera vez con el novedoso formato de 48 equipos.

En este contexto, a diferencia de los 8 tradicionales, el sorteo de la próxima Copa del Mundo contará con 12 cabezas de serie, que como siempre serán definidos en base al último ranking FIFA previo que ruede el bolillero.

En las últimas horas, la máxima entidad del fútbol mundial actualizó su ranking y hubo varias modificaciones, como la trepada de España al primer lugar y la bajada de Argentina, actual campeón del mundo, a la tercera colocación.

ver también ¿Al Bombo 2? Ecuador tiene nuevo puesto en el ranking FIFA tras ganarle a Argentina

Teniendo en cuenta que los 3 países anfitriones serán cabezas de serie por ser organizadores, serán 9 las plazas a repartir por ranking. Así, en este momento, los cabezas de serie del sorteo del Mundial 2026 serían: España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo final para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el 5 de diciembre de 2025, en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los cabezas de serie del Mundial 2026 hoy:

1- España

2- Francia

3- Argentina

4- Inglaterra

5- Portugal

6- Brasil

7- Países Bajos

8- Bélgica

9- Croacia

10- Estados Unidos

11- México

12- Canadá

Cabe destacar que la mayoría de estos países aún no aseguraron la clasificación, por lo que, de no conseguir el pasaje, automáticamente se irán cubriendo los cupos de cabezas de serie según el ranking.

Italia, Marruecos y Alemania son los 3 países que están agazapados en los puestos que les siguen para intentar que alguno se caiga y ser cabezas de serie.

La próxima actualización del ranking FIFA será el próximo 22 de octubre, luego de la doble ventana de octubre, donde algunas posiciones pueden variar. Finalmente en noviembre habrá una nueva versión del escalafón que sí será la definitiva pensando en el sorteo de la próxima Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Todos los países clasificados al Mundial 2026 hoy

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

¿Cuándo es el Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.