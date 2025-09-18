Lamine Yamal destronó a Messi: lo confirmó la FIFA

Mientras Lionel Messi se prepara para firmar su último contrato como futbolista e imagina una despedida de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lamine Yamal quiere ser su sucesor. Ya lo está cristalizando en Barcelona, donde para esta temporada comenzó a vestir el icónico dorsal número 10. Con 18 años recién cumplidos, ya fue campeón con su club, también ganó la Eurocopa con la Selección de España y sueña con la gran consagración en el próximo Mundial. Sin dudas, es la batalla entre dos eras. Y en las últimas horas, la FIFA confirmó un cambio clave que pone al español por encima del argentino.

Para entenderlo hay que retroceder hasta el último parate por la fecha FIFA donde se disputaron fechas de Eliminatorias tanto en Sudamérica como en Europa. Messi estuvo presente en la victoria por 3-0 frente a Venezuela (convirtió dos goles), en lo que pudo ser su último partido con la camiseta albiceleste en su país. Luego, Scaloni lo liberó y no viajó a Ecuador, donde Argentina cayó por 1-0 en la última jornada. Esa derrota no afectó a la selección campeona del Mundo, ya que había conseguido la clasificación al Mundial 2026 con antelación.

Mientras, del otro lado del Atlántico, Lamine Yamal disputó sus primeros dos partidos de Eliminatorias camino a una Copa del Mundo: aunque él no pudo marcar goles, España superó con comodidad a Bulgaria (3-0) y a Turquía (6-0). Así, la selección de Luis de la Fuente quedó en el primer lugar (el que asegura la clasificación) del Grupo E y sumó puntos fundamentales para escalar en el ranking FIFA.

¿Por qué Yamal logró superar a Messi?

A partir de esos resultados en las Eliminatorias, la FIFA ajustó su ranking de selecciones, donde la Argentina de Messi marchaba primera desde abril de 2023, en la actualización posterior a conseguir la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y la pérdida de puntos que significó la derrota frente a Ecuador, le hizo dejar ese primer puesto a manos de la España de Lamine Yamal, que dio el zarpazo desde el segundo escalón hasta lo más alto.

Así, España vuelve a ser primera del ranking FIFA después de más de una década, ya que la última vez que se había encontrado en esa posición fue en junio de 2014. Con tres cortas interrumpciones, se puede decir que la Roja estuvo en el primer puesto durante seis años, desde julio del 2008. Y ahora disfruta nuevamente de ese lugar de la mano de un equipo que tiene a Yamal como máxima figura, pero que también cuenta con otros futbolistas destacados y un gran funcionamiento colectivo.

Para Argentina la caída fue doble porque de ser la selección top pasó al tercer escalón del podio, ya que también fue superada por Francia. Los subcampeones del mundo, liderados por Kylian Mbappé, le sacan una ventaja mínima: suman 1870,92 puntos contra los 1870,32 de la selección de Messi y compañía. Y de esta manera consiguieron recuperar la segunda posición que ocupaban desde 2023 y que habían perdido a manos de España en la actualización del ranking en abril pasado.

Los primeros 20 puestos del ranking FIFA (actualización septiembre 2025)

Puesto País Puntos 1 España 1.875,37 2 Francia 1.870,92 3 Argentina 1.870,32 4 Inglaterra 1.820,45 5 Portugal 1.779,55 6 Brasil 1.761,60 7 Holanda 1.754,17 8 Bélgica 1.739,54 9 Croacia 1.714,20 10 Italia 1.710,07 11 Marruecos 1.706,27 12 Alemania 1.704,27 13 Colombia 1.692,10 14 México 1.688,38 15 Uruguay 1.673,65 16 Estados Unidos 1.670,04 17 Suiza 1.648,30 18 Senegal 1.645,23 19 Japón 1.640,47 20 Dinamarca 1.627,64

La publicación de la FIFA para consultar el ranking completo.

