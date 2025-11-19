¿Qué rivales le pueden tocar a España en el sorteo del Mundial 2026?

La Selección de España es la gran candidata a ganar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo campeón de la Euro 2024, llega a este torneo como el número 1 del Ranking FIFA y a priori, es el equipo a evitar por casi todos los que quieren llegar lejos en este torneo.

España se encuentra ante una oportunidad de oro para poner una segunda estrella en su escudo. El equipo liderado por grandes joyas como Lamine Yamal, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Cubarsi, buscará mejorar lo hecho en Qatar 2022 donde quedaron eliminados por Marruecos en octavos de final.

Los rivales que puede enfrentar España en el Mundial 2026

España lidera el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026 y así ‘La Roja’ evita enfrentar a potencias como: Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Brasil, Bélgica o Argentina, además de los 3 anfitriones: Estados Unidos, México, Canadá.

Para España no hay restricciones y puede enfrentarse a otro rival UEFA en grupos. Por lo cual, en el Bombo 2 sus rivales son: Croacia, Marruecos, Suiza, Colombia, Uruguay, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

En el Bombo 3 están los siguientes equipos: Noruega, Egipto, Paraguay, Argelia, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Panamá.

Por otro lado en el Bombo 4 podría encontrarse con Italia, si esta clasifica por el repechaje de la UEFA. Los rivales de este POT son: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Curazao, Haití. Además de los 4 equipos que vienen por repechaje de UEFA y también alguno de los dos ganadores del repechaje intercontinental.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

que se hayan clasificado. México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Todos los países clasificados al Mundial

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Senegal (África) Francia (Europa) Croacia (Europa) Portugal (Europa) Noruega (Europa) Alemania (Europa) Países Bajos (Europa) Suiza (Europa) Escocia (Europa) España (Europa) Austria (Europa) Bélgica (Europa) Panamá (CONCACAF) Haití (CONCACAF) Curazao (CONCACAF)*

*Países que juegan su primera Copa del Mundo.

Países clasificados al Repechaje para el Mundial 2026

Nueva Caledonia (Oceanía)

Bolivia (Sudamérica)

R.D. Congo (África)

Irak (Asia)

Jamaica (CONCACAF)

Surinam (CONCACAF)

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

Ecuador: Teleamazonas