¿Lesionados o en venta? La verdad sobre el futuro de Brian Rodríguez y Zendejas en América

Parece mentira que después de llegar de la Copa del Mundo, sin muchos minutos sumados, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas no puedan jugar con el Club América debido a lesiones. La afición no está nada contenta con ello, ya que son dos de los mejores elementos en la plantilla y los resultados no están saliendo en el arranque del Apertura 2026.

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Sin embargo, aunque fue el propio equipo quien dio a conocer mediante sus redes sociales el parte médico oficial de ambos jugadores, los seguidores no están seguros de que así sea, ya que es increíble que durante las vacaciones o con menos minutos de juego hayan tenido lesiones que los relegarían hasta casi un mes.

¿Ofertas por Zendejas y Brian Rodríguez?

Este martes, en ESPN, León Lecanda dio a conocer que la directiva del conjunto azulcrema estaría escuchando ofertas tanto por el estadounidense, como por el uruguayo. A pesar de no haber tenido el Mundial más prometedor, algunos equipos estarían en la búsqueda de estos jugadores para que puedan salir del Nido.

De nueva cuenta, esta información ha puesto a pensar a los aficionados en que en realidad no serían lesiones las que los aquejan, sino que estarían ganando tiempo para poder cerrar con algún equipo, aunque en el momento no hay nadie que pueda corroborar esa información, lo que sí se puede saber es que esta teoría de conspiración no es tan viable.

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Y es que la información que da esta misma fuente, es que aunque en Coapa quieren ofertas, por lo menos por el “Rayito” no hay nada por dos razones; en primera sería que no tuvo tanta participación con Uruguay y la otra precisamente por la lesión. En el caso de Zendejas, aunque su nombre suena en la MLS, las molestias físicas sí lo han venido aquejando desde el torneo anterior.

En síntesis