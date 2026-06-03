Tras la salida de André Jardine de América: los jugadores que se podrían ir detrás del DT

El entrenador brasileño se despidió de las Águilas y junto con él se irían varios pilares de su proyecto.

Es apenas el inicio de una larga novela. En lo fáctico, André Jardine dejó de ser el entrenador de América luego de una primera mitad de año en la que quedó lejos de todos los objetivos trazados y en su lugar ya fue confirmado Guillermo Almada. Ahora, llega el momento de la reconstrucción de una plantilla plagada de figuras que podría ver como varias de ellas abandonan Coapa detrás del brasileño.

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Los jugadores que podrían dejar América este verano

En primer lugar, hay que decir que Jardine apostó por una plantilla de alto coste, repleta de jugadores de saltar a la cancha y rendir, pero que son de su puro pedido y deseo, por lo que podrían marcharse en línea con quien los trajo. En ese sentido, los nombres de Raphael Veiga, Vinícius Lima y Rodrigo Dourado son los primeros en lucir con un pie fuera de América.

Raphael Veiga llegó y se podría ir de América con André Jardine. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, hay que hablar de Brian Rodríguez. El extremo uruguayo tiene una promesa de venta por parte de la directiva y sus horas en Coapa estarían contadas luego del Mundial 2026, por lo que sería otra baja sensible. Al sudamericano hay que añadir el nombre de Alejandro Zendejas, el naturalizado estadounidense que aspira a tener una buena Copa del Mundo para colocarse en la vidriera y captar la atención de otros clubes que le ofrezcan un salto deportivo y económico.

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Brian Rodríguez ya no jugaría más para América. (GETTY IMAGES)

Israel Reyes es otro de los que busca cambiar los aires. Incluso antes de que se confirme la salida de Jardine, el jugador de 26 años manifestó sus deseos de llegar a Europa y los rumores especulan con que clubes como Sevilla, Roma o Benfica habrían posado sus ojos sobre él para intentar contratar sus servicios luego del Mundial.

Israel Reyes busca continuar su carrera en Europa. (GETTY IMAGES)

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Sin dudas, que uno de los más criticados durante el ciclo Néstor Araujo. El central casi no sumó minutos y los aficionados cuestionaban su fichaje de manera reiterada, pero parecía que mientras estuviera Jardine era intocable. ¿Su ciclo llegó al final?

“Gracias por cambiar mi historia en el club. Gracias por tu confianza, André. Te quiero mucho y siempre estaré agradecido“, fueron las palabras que le dedidó Jonathan Dos Santos a Jardine en redes sociales. A pesar de que se trata de una leyenda del club, no es descabellado pensar en una salida del centrocampista siguiendo los mismos pasos del entrenador que le permitió recuperar su mejor nivel.

Por lo pronto, será cuestión de espera a las próximas semanas y ver cuál es el proyecto que tiene en mente Almada. El uruguayo conoce de sobra la Liga MX tras sus éxitos en Pachuca, por lo que el equipo será rearmado en torno a sus preferencias personales como entrenador, las cuales pueden llegar a distar bastante de las que tenía Jardine.

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En síntesis