Esta semana, la afición del Club América se enteró de que Brian Rodríguez está lesionado de la rodilla, por lo que se perdería algunos partidos. Sin embargo, este martes, regresó a los entrenamientos con el conjunto azulcrema, aunque lo hizo de manera diferenciada y se determinó cuándo podría regresar al terreno de juego con el equipo.

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¿Cuándo volvería Brian Rodríguez tras su lesión?

De acuerdo con la información del periodista de ESPN, Ismael González, el conjunto azulcrema lo estaría reincorporando entre las siguientes 3 o 4 semanas. El trabajo físico que ya está haciendo con el equipo, le permitirá estar a las órdenes de Guillermo Almada en cuanto se cumpla este lapso de tiempo de rehabilitación.

Tomando en cuenta las fechas, el “Rayito” estaría regresando con la plantilla de las Águilas para la Jornada 6 del Apertura 2026 cuando el América se mida ante Puebla el próximo 29 de agosto, cumpliendo así el máximo de tiempo de recuperación, que sería casi un mes después, aunque si no es tan compleja, estaría antes.

De esta manera, lo recuperaría Almada para la fecha 5 cuando se enfrente ante FC Juárez el 21 de agosto en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Por el momento se tendría que analizar el tema de la llegada de Óscar Perea, quien podría cubrir esta baja, el tema con él, es que aún tendría que viajar a Houston para acomodar el tema de la visa de trabajo.

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¿El nuevo refuerzo tomará su lugar?

Esto también quitaría tiempo, por lo que Almada tendrá que trabajar como lo está haciendo hasta ahora, para que de esa manera la baja de Brian, y la no incorporación inmediata de su nuevo refuerzo, no terminen por afectar al equipo como lo hizo en su última fecha en la Liga MX y más ahora en la competencia por la Leagues Cup.

En síntesis