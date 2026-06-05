Álex Arce estará en el Mundial 2026 con Paraguay. El jugador es una de las figuras de Independiente Rivadavia de Mendoza.

La salida de André Jardine generará numerosos cambios en el plantel del América. Un nuevo ciclo comenzará en Coapa, en teoría de la mano de Guillermo Almada a la espera de la confirmación oficial. Y con la llegada de un nuevo entrenador es que empiezan a sonar posibles fichajes.

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En este sentido, y de acuerdo a lo reportado por Azteca Deportes, Álex Arce surge como opción de fichaje en el América. Las Águilas han tenido dificultades en la posición de delantero centro en los últimos meses y por eso buscan reforzar este puesto.

¿Quién es Álex Arce?

Álex Arce es un delantero paraguayo de 30 años que representará a la Albirroja en el Mundial 2026. El futbolista es una de las figuras de Independiente Rivadavia de Mendoza y es el máximo goleador de la actual edición de la Copa Libertadores.

Álex Arce convirtió 8 goles en 5 partidos disputados en el torneo continental y consiguió dos tripletes, ambos ante Deportivo La Guaira de Venezuela. Independiente Rivadavia clasificó a octavos de final con 5 victorias en 6 encuentros y el paraguayo ha sido un estandarte.

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Álex Arce es el actual goleador de la Copa Libertadores (Getty Images)

El delantero ha anotado 11 anotaciones en 16 encuentros este año con el conjunto argentino. Este rendimiento le ha valido para ser convocado para Gustavo Alfaro de cara a la Copa del Mundo 2026.

Álex Arce es un futbolista de jerarquía y experiencia. El paraguayo es un delantero centro de área, rematador y con un gran cabezazo. Es un jugador que podría ponerse la playera del América y rendir de inmediato porque además está acostumbrado a jugar en la altura ya que vistió el jersey de LDU Quito.

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No obstante, la directiva de Independiente Rivadavia tiene en mente mantener el plantel para la parte decisiva de la Copa Libertadores. Por lo tanto, el América tendría que desembolsar unos 4 millones de dólares aproximadamente para empezar a negociar por Álex Arce.

En síntesis