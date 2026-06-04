El director técnico brasileño habló en conferencia de prensa y se despidió de las Águilas con sentidas palabras,

Tras quedar afuera en Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, América decidió poner fin al ciclo de André Jardine. En esta jornada de jueves 4 de junio se llevó a cabo una conferencia de prensa de despedida donde el DT brasileño dejó un mensaje para el futuro.

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Así fue una de los primeros mensajes que transmitió: “Primero con la clara sensación de haber cumplido en el sentido del compromiso. Cuando llegué aquí era escribir una página en este libro inmenso que América tiene de conquistas“.

Y continuó: “Nos comprometimos a entender que este era nuestro tiempo y que no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Fue la primera charla que tuve con los jugadores. Estos seis títulos están para siempre, el tricampeonato es algo que ahora que logramos te digo que es muy difícil hacerlo“.

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Además, agregó enviando un mensaje: “Y con la sensación que yo, por lo menos, tengo muy fuerte de que es un cierre de una primera etapa, dejando un gusto de quiero un poco más, incluso dejando algunos objetivos por concretar que aún no conseguimos en esta primera etapa”.

Para cerrar la idea, advirtió: “Pero la segunda etapa que yo imagino que pueda pasar va a ser con otra energía, en otro momento, incluso nosotros pudiendo venir con la misma fuerza y hambre que llegamos aquí en el primer día de hoy“.

¿Cómo fue el ciclo de André Jardine en América?

En lo que respecta a lo meramente numérico, el estratega oriundo de Brasil fue parte de 160 compromisos con el cuadro azulcrema, cosechando 81 victorias, 46 empates y 33 derrotas, significando un 60,21% de efectividad de los puntos. Ganó 6 títulos: Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Campeón de Campeones 2023-24, Supercopa Liga MX 2024 y Campeones Cup 2024.

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En síntesis