Allan Saint-Maximin jugará en la Champions League 2027 tras irse del América

No salió muy bien del Club América, pero ahora su suerte cambió y asegura su lugar a la Champions League con el Lens.

Allan Saint-Maximin se fue del Club América en este Clausura 2026, pero lo hizo por la puerta de atrás. Pese a que el futbolista inició con buenas sensaciones en el equipo, terminó yéndose del conjunto por un tema de racismo, llegando así al Lens de Francia, equipo con el cual ha conseguido ahora su pase a la UEFA Champions League.

Publicidad

El conjunto francés, donde milita el exjugador azulcrema no es uno de los clubes que recurrentemente clasifica a esta competencia, por lo que es su cuarta ocasión, siendo una oportunidad importante tanto para el jugador como para el equipo. Es por ello que la victoria de ayer ante el Nantes les hizo asegurar ese pase.

Ahora, el extremo francés tendrá la oportunidad de llegar de nueva cuenta al alto nivel que en su momento tuvo con el Newcastle. Mientras que la escuadra lograría este hito después de que ascendieron en el 2020 y ahora tendrán la oportunidad de pelear por conseguir un título como lo intenta hacer su similar, el PSG.

¿Podrá Maximin jugar la Champions League?

El problema aquí es que desde su llegada en febrero, el plan era que Maximin pudiera estar seis meses con la plantilla, el hecho de que hayan llegado a la Champions hará que la directiva se tome el proyecto con mayor seriedad buscando a los jugadores con más calidad, por lo que de no renovarlo se perdería esta oportunidad.

Publicidad

Hasta el momento se desconoce si le darán la oportunidad a Allan para continuar en la plantilla y poder disputar este torneo el siguiente año. Aunque también podría correr esa mala suerte que ha tenido en clubes como el América o el Fenerbace, porque ahí sus condiciones terminaron por separar los caminos antes de dar un salto importante en su carrera.

En síntesis