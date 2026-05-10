El defensa uruguayo y el mediocentro brasileño no serán parte del duelo de las Águilas ante los Universitarios por la Primera División de México.

En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y América se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México este domingo 10 de mayo desde las 19:15 horas (Ciudad de México). Ambos equipos van por la clasificación a Semifinales.

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Para este partido, el director técnico André Jardine no contará con dos jugadores que suelen ser titulares: el defensa uruguayo Sebastián Cáceres y el mediocentro brasileño Rodrigo Dourado. Mientras el primero no se recuperó de una fractura en el pómulo del fin de semana pasado, el segundo saldrá por una cuestión táctica.

¿Quiénes serán los reemplazos de Sebastián Cáceres y Rodrigo Dourado en Pumas UNAM vs. América?

Con esta noticia, el defensa mexicano Ramón Juárez y el mediocentro mexicano Jonathan Dos Santos se sumarán al equipo titular para reforzar la línea defensiva y el mediocampo. Ambos intentarán sumar buenos minutos para sumar consideración con el DT de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de América vs. Pumas UNAM sin Sebastián Cáceres y Rodrigo Dourado?

Sin Sebastián Cáceres y Rodrigo Dourado, el conjunto azulcrema formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: Cota; Espinoza, Vázquez, Juárez; Violante, Sánchez, Dos Santos, Álvarez; Rodriguez, Zendejas; y Salas.