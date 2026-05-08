Las cinco claves de América para eliminar a Pumas UNAM y ser campeón de la Liga MX

Las Águilas no pierden de vista el gran objetivo de la primera mitad del año, aunque saben que no será una misión sencilla.

Una de las series que está animando la Liguilla del Clausura de la Liga MX es la que está enfrentando a Pumas UNAM y América. Tras la igualdad 3-3 en el encuentro de ida, la serie se define este domingo en el Estadio Universitario con una clara premisa: las Águilas están obligadas a ganar para avanzar, ya que el empate global favorece a los Felinos por su mejor posición en la tabla.

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Uno por uno: los argumentos de América para soñar con el pase

Para empezar, hay que hablar del estratega. André Jardine, a pesar de haber convivido con el cuestionamiento constante esta temporada, ha demostrado una capacidad asombrosa para sacar a flote al equipo en los momentos límite. El brasileño sabe jugar estas instancias y, cuando las papas queman, siempre encuentra la variante táctica para ratificar por qué sigue siendo uno de los mejores entrenadores de la liga.

André Jardine busca conseguir un nuevo título con América. (GETTY IMAGES)

Si el proyecto de Coapa tiene punch, es gracias a su trinomio brasileño. Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinícius Lima tienen ante sí la oportunidad de oro para justificar su llegada. Contratados desde Atlético San Luis, Palmeiras y Fluminense respectivamente, los tres volantes aportan esa cuota de jerarquía internacional y manejo de tiempos que puede ser el factor diferencial para romper el cerrojo universitario en la vuelta.

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Raphael Veiga tiene la oportunidad de lucirse ante Pumas UNAM. (GETTY IMAGES)

En el área, América cuenta con el seguro de vida que todo equipo quisiera tener: Henry Martín. La Bomba es una pieza fija que no entiende de presiones; ya lo demostró en la ida mandando a guardar ese penal clave para mantener la paridad. Su presencia física y su olfato goleador son indispensables para un equipo que necesita, sí o sí, festejar en el Olímpico Universitario si quiere seguir en carrera.

Por último, nunca se puede dejar de lado la mística. Al América nunca hay que darlo por muerto, incluso cuando el juego no fluye o la solidez defensiva brilla por su ausencia. El conjunto azulcrema posee ese factor extra, un ADN competitivo que le permite mantenerse vivo contra cualquier pronóstico adverso y aparecer cuando todos lo creen derrotado.

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El peso de la historia, la calidad individual de sus refuerzos estelares y el liderazgo de Jardine conforman el combo con el que las Águilas buscarán dar el golpe en territorio ajeno. Saben que no hay mañana y que el 3-3 los obliga a ir por todo, pero si alguien sabe de remontadas épicas en la Liguilla, es el club de Coapa.

En síntesis