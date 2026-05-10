¿Es momento del adiós para André Jardine? El ciclo del entrenador de América atraviesa su peor momento

El brasileño no pudo sostener todo lo bueno que había cosechado y las dudas se apoderan de su futuro.

La eliminación de domingo ante Pumas UNAM por los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 terminó por sentenciar el mal momento que atraviesa André Jardine al frente del América. La primera mitad del año de las Águilas no cumplió con las expectativas trazadas y el equipo se va al parón del Mundial 2026 con más dudas que certezas de cara al futuro.

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Nadie podrá discutir el enorme salto de calidad que Jardine le dio al América con su idea de juego ambiciosa y llena de juego de lujo, con una propuesta ofensiva en cada terreno que pisaba. Sin embargo, con el correr de las temporadas el nivel fue disminuyendo hasta llegar a este punto, en el que las Águilas ingresaron a la Liguilla de milagro, intentando que la mística se apodere de la escena y lejos no estuvieron.

Si no fuera por el penal que falló Henry Martín en el final del encuentro que le podría haber dado a América el pase a las semifinales del Clausura, todo Coapa estaría de fiesta, pero el destino tenía preparado un baño de realidad para este equipo que supo brillar tanto y que ahora acumula deudas.

Las deudas de Jardine al frente de América en 2026

Jardine no pudo hacer brillar a ninguno de los tres brasileños que llegaron nuevos: Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Lima. Por otro lado, el poco recambio no le permitió presentar una profundidad que cualquier plantilla de élite necesita. Se quedó fuera de la Conchampions en cuartos de final ante Nashville y la misma instancia a nivel doméstico, por lo que suena a poco que la vara de América sea estar entre los ocho mejores de una competencia.

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André Jardine no pudo lograr la épica con su América ante Pumas UNAM. (GETTY IMAGES)

Jardine fue duramente criticado en la primera mitad del año y su continuidad se llegó a poner seriamente en duda debido a los malos resultados. Sin embargo, André logró encauzar el rumbo del barco y llegar hasta este momento, pero la realidad es que el ciclo que comenzó en 2023 y que acumuló tres Liga MX parece estar en un momento crítico.

Será fundamental para América decidir si sigue confiando en un entrenador que tiene contrato vigente hasta 2027 y que ya demostró lo que es capaz de hacer al frente del equipo o si opta por un cambio de aire. Teniendo en cuenta el parón por la Copa del Mundo que iniciará el próximo mes, hay tiempo de sobra para trabajar y corregir. No es noticia que algunos pasillos piden un cambio de aire, aunque otros sostienen que siempre es mejor malo conocido que bueno por conocer…

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En síntesis