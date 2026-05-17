El increíble gol de volante mexicano para los Universitarios ante los Tuzos por la Liguilla de la Primera División de México.

En el marco de la Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y Pachuca se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México este domingo 17 de mayo. Ambos equipos buscan la victoria para cerrar la serie de la mejor manera.

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Tras el 1-0 en la Ida, a los Tuzos le bastaba el empate, por lo que a los Universitarios, en su casa y ante su gente, le caía la presión de sacar la serie para adelante. Por terminar líder en la Fase Regular, apenas necesitaba ganar por un gol de diferencia por tener la ventaja deportiva.

Cuando parecía que el gol no iba a llegar tras un primer tiempo que terminó 0-0, otra vez apareció el héroe de los Auriazules en la Liguilla. Y es que nuevamente a través de un golazo Jordan Carrillo anotó un gol clave para su equipo. A los 55 minutos sacó un potente disparo de tiro libre desde más de 30 metro y que Carlos Moreno no tuvo reacción para desviarla.

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Con este gol, el equipo capitalino resultó ganador en la llave de Semifinales de la Liguilla y ahora irá por el título ante Cruz Azul, que eliminó a Chivas en la otra serie. Cabe recordar que el equipo auriazul no gana la Liga MX desde el Clausura 2011, cuando derrotó a Monarcas Morelia.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Jordan Carrillo en Pumas UNAM?

Cabe recordar que el futbolista llegó cedido desde Santos Laguna a inicios de este 2026. Desde entonces, el atacante de 24 años fue parte de 22 compromisos con su nuevo equipo, siendo titular en 20 de los mismos. Lleva 7 goles y 3 asistencias.

En síntesis

Jordan Carrillo anotó de tiro libre el gol que clasificó a Pumas UNAM a la final.

anotó de tiro libre el gol que clasificó a Pumas UNAM a la final. El equipo capitalino avanzó tras ganar la serie este domingo 17 de mayo en el Olímpico.

en el Olímpico. Pumas UNAM disputará el título contra Cruz Azul buscando cortar una racha desde el 2011.