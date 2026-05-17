Esteban Solari felicitó a Pumas UNAM pero sostuvo que Pachuca fue superior en la eliminatoria

El director técnico argentino felicitó a los Universitarios pero sostuvo que los Tuzos fueron superiores en la eliminatoria.

Por la Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM venció 1-0 a Pachuca y avanzó a la gran Final del certamen nacional tras un global de 1-1 pero con una ventaja deportiva que lo favoreció por haber terminado mejor en la Fase Regular.

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Tras el compromiso, Esteban Solari, director técnico de los Tuzos, habló en conferencia y analizó la serie: “Seguramente para nosotros es una noche muy triste. Creo que hicimos un gran esfuerzo para pasar a la final y bueno, evidentemente no lo conseguimos”.

Y continuó: “Felicitar a Pumas también porque evidentemente ha hecho cosas muy bien, desear lo mejor y nosotros nos quedamos obviamente con la sensación que dimos todo lo que teníamos, que no ganamos nada, que fuimos a buscar el partido”.

🎙 Esteban Solari



“Para nosotros es una noche muy triste, hicimos un gran esfuerzo para pasar a la final y evidentemente no lo conseguimos. El equipo está golpeado, triste, tenía una gran ilusión pero vamos a seguir intentándolo”. pic.twitter.com/oMni1sfjVR — PressPort (@PressPortmx) May 18, 2026

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Por otro lado, añadió que su equipo fue mejor al rival de turno en la serie: “En la eliminatoria en los 180 minutos creo que fuimos un equipo superior al rival, pero bueno, el fútbol también es contundencia, el fútbol es algunas cosas que tienen que ver más que nada con las ocasiones que generas poder hacer los goles”.

Para cerrar, subrayó: “No hay excusas porque no somos un equipo que pone excusas, por eso digo, felicitar al rival, a Pumas. Vamos a seguir intentándolo porque creemos que hemos logrado lo importante que es generar una identidad de juego, hemos logrado lo importante que es siempre ir por los partidos de local, de visitante y creo que el grupo se brindó al máximo”.

¿Cómo terminó la campaña de Pachuca en el Clausura 2026?

Con respecto a lo meramente estadístico, Pachuca disputó 21 compromisos en el actual torneo nacional de la Primera División de México, cosechando 12 victorias, 4 empates y 5 derrotas, significando un 63,49% de efectividad de los puntos en disputa.

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En síntesis