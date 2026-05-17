El defensa brasileño no será parte del juego de los Tuzos ante los Universitarios por las Semifinales de la Primera División de México.

En el marco de la Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y Pachuca se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México este domingo 17 de mayo desde las 19:00 horas (Ciudad de México). Ambos equipos van por la victoria para cerrar la serie.

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Para este partido, el director técnico Esteban Solari no contará con un jugador que es una pieza titular. El defensa brasileño Eduardo Bauermann no será parte del compromiso y ni siquiera estará en el banquillo. El jugador fue expulsado en el juego de Ida y deberá cumplir un partido de suspensión.

¿Quién será el reemplazo de Eduardo Bauermann en Pumas UNAM vs. Pachuca?

Con esta noticia, el defensa mexicano Jorge Berlanga se suma a la alineación titular y conformará la zaga central junto a Sergio Barreto. El futbolista de 22 años intentará tener una buena actuación para sumar consideración con el entrenador de cara al futuro.

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Pumas UNAM sin Eduardo Bauermann?

Sin Eduardo Bauermann, el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: Moreno; Sánchez, Berlanga, Barreto, García; Rivera, Guzmán; Kenedy, Montiel, Idrissi; y Valencia.