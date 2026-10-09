América jugará un amistoso internacional ante New York Red Bulls: fecha, horario y sede

Se confirmó el próximo amistoso que disputará el equipo de Guillermo Almada durante el próximo parate de fecha FIFA.

Después del parate por la fecha FIFA, en el que América disputó dos partidos amistosos ante sus máximos rivales, las Águilas están listas para competir nuevamente de manera oficial. El equipo empató 0-0 con Cruz Azul y perdió 2-0 ante Chivas, por lo que ahora buscará volver a la senda del triunfo en los próximos compromisos.

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Este sábado desde las 21:00 horas de la CDMX, el equipo de Guillermo Almada se enfrentará a Rayados de Monterrey por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en busca de un triunfo importante. Durante este mes, el conjunto azulcrema disputará varios partidos, pero sabe que en noviembre tendrá que parar nuevamente por otra fecha FIFA.

Por eso, ya está confirmado que América disputará un partido amistoso internacional ante New York Red Bulls, de la MLS, para no perder ritmo de competencia, tal como hizo durante el reciente parate. De acuerdo con el anuncio, las Águilas visitarán Estados Unidos una vez más en poco más de un mes para enfrentarse a uno de los clubes de la Major League Soccer. El encuentro se jugará el próximo sábado 14 de noviembre.

¿Cuándo y dónde jugará América vs. New York Red Bulls?

El partido amistoso entre América y New York Red Bulls se disputará el sábado 14 de noviembre, a partir de las 19:30 horas de la CDMX. El encuentro tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium, casa del conjunto estadounidense.

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De esta manera, el equipo de Guillermo Almada tendrá una nueva oportunidad de mantener el ritmo futbolístico durante la pausa por la fecha FIFA de noviembre y llegar en las mejores condiciones posibles a la reanudación de la actividad oficial.

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