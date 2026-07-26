Se esperaba el regreso de Brian Rodríguez con América para la próxima jornada, pero el uruguayo se lesionó.

La afición americanista recibió una pésima noticia relacionada con Brian Rodríguez. Cuando se suponía que el uruguayo volvería para la tercera jornada del Apertura 2026, la novedad es que el extremo charrúa se lesionó en un entrenamiento.

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“El Club América informa que Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento. La evolución de nuestro jugador será valorada por un especialista en los próximos días”, escribió el club de la Liga MX en relación a Brian Rodríguez.

¿Cuándo volvería Brian Rodríguez?

El regreso del uruguayo al campo depende de la gravedad del esguince de rodilla, el cual el América no detalló hasta el momento. Si la lesión es leve, Brian Rodríguez podría volver en menos de un mes.

El comunicado del América (@ClubAmerica)

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Sin embargo, si el esguince de rodilla es más severo el extremo del América podría tardar más tiempo en regresar. El uruguayo tenía la intención de cambiar de equipo en este mercado, pero la lesión podría afectarle su deseo y podría quedarse al menos un semestre más en Las Águilas.

América le ganó por 1-0 a Querétaro en el debut del Apertura 2026 y luego empató 1-1 con Atlante en lo que fue un resultado que despertó críticas en el equipo de Guillermo Almada. El entrenador esperaba contar con Brian Rodríguez, pero el charrúa se lesionó y estará varias semanas afuera.

En síntesis

Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante un entrenamiento con América.

sufrió un esguince de rodilla izquierda durante un entrenamiento con América. El extremo uruguayo Brian Rodríguez se perderá las próximas semanas de competencia.

se perderá las próximas semanas de competencia. El club América informó que la evolución del jugador será evaluada por un especialista.