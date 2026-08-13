¿Grave error? América y Tigres dejarían ir a las figuras de la Leagues Cup

Ya está por terminar la ronda de grupos de la Leagues Cup 2026, donde el conjunto de Tigres quedó eliminado y el Club América aún puede resultar líder del grupo de la Liga MX. Es por esta razón que se reveló una evaluación de los mejores jugadores de este torneo, siendo futbolistas de estos dos equipos los que lideran esta tabla.

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Los mejor evaluados en la Leagues Cup

De acuerdo con Statiskicks, hay una lista de los 10 jugadores mejor evaluados en la Leagues Cup; en primer lugar está Brian Rodríguez con 8.75, le sigue Juan Brunetta con 8.13, en el tercer lugar está Rafa Llorente con 7.5, el cuarto lugar es para José Paradela con 7.75 y en el quinto lugar aparece Isaías Violante con 7.65 de puntación.

El sexto puesto es para Daniel Arcila con 7.63, el 7 es Jesús Gallardo con un total de 7.53, Óscar García con 7.50 en el octavo puesto, en el noveno Jéremy Márquez con 7.440 y finalmente Helinho con un 7.30; por lo que en su mayoría son jugadores que forman parte de los equipos que estarían clasificando a la siguiente ronda.

Se podrían ir de la Liga MX

El problema es que en América suena la posibilidad de que el “Rayito” aún con el buen momento que vive se vaya del equipo. Guillermo Almada ha mencionado que no saldrá porque no se lo han comentado los directivos y que la posibilidad de que vaya al Vasco da Gama sólo es un rumor, aunque sin oferta, es cierto que varios equipos están interesados en él.

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Lo mismo para con Juan Brunetta, que con Guido Pizarro sus oportunidades eran nulas, el equipo ha tenido altibajos, pero ahora el estratega ya se fue y ha empezado a ganar terreno en el equipo y justo en este torneo ha despuntado. Los rumores lo ponen fuera del club, pero todo dependerá de que Tigres lo deje ir con estos resultados.

En síntesis