Las alineaciones del América vs Austin de la Leagues Cup

Este jueves se disputa la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 y el Club América se tendrá que medir ante el Austin FC de la MLS. Ambos conjuntos están peleando por conseguir el liderato de cada una de sus ligas, por lo que una victoria podría concederles la posibilidad de clasificar a los Cuartos de Final en primer lugar a quien venza.
De esta manera Davy Arnaud y Guillermo Almada preparan sus mejores equipos para este enfrentamiento. En el caso de las Águilas uno de sus hombres clave en el planteamiento de esta Leagues Cup ha sido precisamente Brian Rodríguez, por lo que es uno de los elementos seguros para el cuadro titular de esta tarde para conseguir el liderato del grupo de la Liga MX.
Por su parte, el conjunto de Los Verdes tendrá que contar con uno de sus mejores elementos en este torneo y se trata especialmente de Myrto Uzuni, por lo que con ambos jugadores, las dos escuadras saldrán a buscar el triunfo esta tarde en el Q2 Stadium con la intención de asegurar su lugar en la siguiente ronda y como los primeros.
Posible alineación de América vs Austin
- Rodolfo Cota
- Dagoberto Espinoza
- Israel Reyes
- Ramón Juárez
- Miguel Vázquez
- Kevin Álvarez
- Isaías Violante
- Raphael Veiga
- Alan Cervantes
- Brian Rodríguez
- Alejandro Cárdenas
Posible alineación de Austin vs América
- Brad Stuver
- Mateja Đorđević
- Oleksandr Svatok
- Guilherme Biro
- Joseph Rosales
- Besard Sabovic
- Ilie Sánchez
- Jon Gallagher
- Ervin Torres
- Brandon Vázquez
- Myrto Uzuni
En síntesis
- Club América disputará la última fecha ante Austin FC en Leagues Cup 2026.
- El duelo por el liderato del grupo será en el Q2 Stadium.
- Brian Rodríguez y Myrto Uzuni encabezan las alineaciones probables del partido.