Las alineaciones del América vs Austin de la Leagues Cup

Conoce las alineaciones de América y Austin FC para la última fecha de la Leagues Cup antes de los Cuartos de Final.

Este jueves se disputa la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 y el Club América se tendrá que medir ante el Austin FC de la MLS. Ambos conjuntos están peleando por conseguir el liderato de cada una de sus ligas, por lo que una victoria podría concederles la posibilidad de clasificar a los Cuartos de Final en primer lugar a quien venza.

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De esta manera Davy Arnaud y Guillermo Almada preparan sus mejores equipos para este enfrentamiento. En el caso de las Águilas uno de sus hombres clave en el planteamiento de esta Leagues Cup ha sido precisamente Brian Rodríguez, por lo que es uno de los elementos seguros para el cuadro titular de esta tarde para conseguir el liderato del grupo de la Liga MX.

Por su parte, el conjunto de Los Verdes tendrá que contar con uno de sus mejores elementos en este torneo y se trata especialmente de Myrto Uzuni, por lo que con ambos jugadores, las dos escuadras saldrán a buscar el triunfo esta tarde en el Q2 Stadium con la intención de asegurar su lugar en la siguiente ronda y como los primeros.

Posible alineación de América vs Austin

Rodolfo Cota

Dagoberto Espinoza

Israel Reyes

Ramón Juárez

Miguel Vázquez

Kevin Álvarez

Isaías Violante

Raphael Veiga

Alan Cervantes

Brian Rodríguez

Alejandro Cárdenas

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Posible alineación de Austin vs América

Brad Stuver

Mateja Đorđević

Oleksandr Svatok

Guilherme Biro

Joseph Rosales

Besard Sabovic

Ilie Sánchez

Jon Gallagher

Ervin Torres

Brandon Vázquez

Myrto Uzuni

En síntesis