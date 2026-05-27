El reconocido narrador explicó por qué considera que Guillermo Ochoa no es el mejor arquero en la historia del país y aseguró que tanto Jorge Campos como Pablo Larios estuvieron por encima de Memo.

En el futbol mexicano siempre existirá el debate sobre quiénes fueron los mejores jugadores de la historia y también quién ocupa el lugar más alto entre los arqueros. Algunos aficionados valoran más los títulos, otros el talento individual y muchos también toman en cuenta la trayectoria con la selección mexicana.

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Dentro de esa discusión aparece constantemente Guillermo Ochoa. El histórico portero mexicano marcó una época tanto en clubes como en la selección y, a sus 41 años, todo indica que estará presente en su sexto Mundial, algo que muy pocos futbolistas lograron en toda la historia del futbol.

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Memo Ochoa se ganó el reconocimiento de millones de aficionados gracias a sus actuaciones en Copas del Mundo, especialmente contra selecciones como Brasil y Alemania. Además, durante muchos años fue considerado una de las grandes figuras del futbol mexicano en el exterior.

Sin embargo, no todos coinciden en ponerlo como el mejor arquero mexicano de todos los tiempos. En una charla exclusiva con RÉCORD, el periodista Christian Martinoli dejó una opinión que rápidamente generó polémica en las redes sociales.

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Christian Martinoli explicó por qué pone a dos arqueros por encima de Guillermo Ochoa

Durante la entrevista, Martinoli aseguró que para él Ochoa no es el mejor arquero en la historia del futbol mexicano y explicó sus motivos: “Ochoa no es el mejor, tiene más de mil goles recibidos”, comentó el reconocido narrador.

'OCHOA NO ES EL MEJOR, TIENE MÁS DE MIL GOLES RECIBIDOS' 😮



Charla exclusiva de RÉCORD con Christian Martinoli en donde habló del lugar de Memo Ochoa en la historia del futbol mexicano. 'Pongo antes a Pablo Larios y Campos'.



🎙️ @elCesarCuervo pic.twitter.com/PHlpRRJNuc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 27, 2026

Además, dejó claro quiénes están por encima de Memo en su ranking personal. “Pongo antes a Pablo Larios y Campos”, afirmó. Dos porteros históricos que también dejaron una huella muy importante en la Selección Mexicana y en el futbol nacional.

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