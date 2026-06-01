El reconocido narrador mexicano festejó el título internacional de los Diablos Rojos mientras estaba en el duelo de México ante Australia.

Toluca se coronó campeón de la Concachampions 2026 tras derrotar por 6-5 en los penales tras empatar 1-1 contra Tigres UANL en su casa, el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos volvieron a gritar campeón de la competencia internacional tras 23 años.

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Más allá de los festejos y los reconocimientos por el trofeo obtenido, en las últimas horas se observó una imagen de uno de los aficionados más conocidos que tienen los Diablos Rojos en el país. Se trata del narrador mexicano Christian Martinoli.

En periodista publicó una foto en su cuenta de Facebook en el Rose Bowl Stadium mientras se jugaba el partido amistoso entre México y Australia donde posa con una playera de la institución escarlata. Y la acompañó con las siguientes palabras: “Te amo, Turco “.

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El comunicador nacido en México no oculta su afición por el equipo rojo. Por otro lado, también expresó su felicidad dedicando un corto y contundente mensaje al director técnico del equipo, el argentino Antonio Mohamed: “Te amo pinche Turco“.

¿Cómo está siendo el ciclo de Antonio Mohamed en Toluca?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el estratega argentino del cuadro escarlata lleva dirigidos hasta el momento 77 compromisos, cosechando 43 victorias, 20 empates y 14 derrotas, significando el 64,50% de efectividad. Además, desde 2025 ya lleva sumados 4 títulos: Clausura 2025, Apertura 2025, Campeón de Campeones 2025 y Concachampions 2026.

En síntesis

Toluca ganó la Concachampions 2026 tras vencer 6-5 en penales a Tigres UANL.

tras vencer 6-5 en penales a Tigres UANL. Christian Martinoli celebró el campeonato en el Rose Bowl durante el México vs. Australia.

celebró el campeonato en el Rose Bowl durante el México vs. Australia. Antonio Mohamed recibió una dedicatoria del periodista con el mensaje “Te amo, Turco”.