Por qué Martinoli no narra los partidos del América en el estadio

Han sido muy contadas las veces en las que en las Liguillas, Azteca Deportes tiene los derechos para poder transmitir al Club América, por lo que una de las cosas que se notaron es que Christian Martinoli narra el partido desde las pantallas y no precisamente como acto de presencia en el estadio en el que juegan como locales, ya sea el Ciudad de los Deportes o el Azteca.

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¿Por qué no narra al América en su estadio?

Y es que de acuerdo con lo mencionado por el periodista en una entrevista que sostuvo con Mediotiempo, esto es algo que se ha decidido y es que sabe perfectamente que es un entorno donde todo podría salirse de control y convertirse en un ambiente hostil por la poca afinidad que tiene con el americanismo.

“Claro, nunca voy, porque tampoco quiero ser un provocador en ese aspecto, nunca voy a un partido como local del América. Si tenemos un partido del América y nos toca pasar a una Final del América, el canal pagó esos derechos para tener una Final que no teníamos no vamos al estadio por una cuestión de seguridad. No quiero que la presencia de alguno genere que alguien se desubique y piense que es una provocación. Eso lo entendemos”. Christian Martinoli en Mediotiempo

El narrador es consciente de que hay aficionados con los que podría tener cierta afinidad, pero habría muchos otros con los que no. Mencionó que trata de no engancharse tampoco en las redes sociales, ya que sabe cómo es el ambiente del futbol después de haber hecho ciertos comentarios después de una derrota o de una victoria.

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“Hay gente del América que le caigo bien, a la mayoría no. Está bien, nadie puede ser unánime, te vas haciendo la idea de que es así. Procuro no leer comentarios, mucho menos cuando acaba el partido porque la gente está a flor de pie con las emociones, es un tema muy lúdico y pasional, la gente dice muchas cosas, a veces se meten con la familia, eso me parece exagerado, pero forma parte de una posición de un ente público” Christian Martinoli

En síntesis