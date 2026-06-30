En las últimas horas comenzó a correr el rumor de un posible interés del equipo mexicano en el atacante español que está en el Mundial 2026.

América ya comenzó a planificar la próxima temporada con el objetivo de volver a pelear por todos los títulos del futbol mexicano. Tras la salida de André Jardine, la directiva tomó una decisión importante y eligió a Guillermo Almada como nuevo entrenador, quien tendrá la misión de iniciar un nuevo proyecto deportivo al frente de las Águilas.

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Por el momento, el conjunto azulcrema todavía no presentó incorporaciones para reforzar el plantel. Sin embargo, puertas adentro saben que será necesario sumar futbolistas de jerarquía para volver a posicionar al club en lo más alto de la Liga MX.

En las últimas horas comenzó a tomar fuerza un rumor que vincula al América con un jugador que actualmente está disputando el Mundial 2026. Se trata de Borja Iglesias, delantero de la selección de España, quien aparece en la carpeta de los dirigentes como una de las alternativas para potenciar el ataque.

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La intención de la dirigencia es incorporar un centrodelantero de renombre y experiencia internacional. En ese contexto, el nombre de Borja Iglesias reúne varias de las características que busca el club, ya que cuenta con una extensa trayectoria en el futbol europeo.

El valor de mercado de Borja Iglesias

Según el sitio especializado Transfermarkt, Borja Iglesias tiene un valor de mercado de 2,8 millones de euros. Además, el delantero español mantiene contrato con Celta de Vigo hasta mediados de 2027, por lo que cualquier negociación dependerá de alcanzar un acuerdo tanto con la institución dueña de su pase como con el propio futbolista.

Por ahora no existe una oferta formal por parte del América, aunque el interés ya comenzó a trascender y su nombre aparece entre las principales opciones que analiza la directiva. En las próximas semanas, una vez finalizada la participación de España en el Mundial 2026, podría haber novedades sobre el futuro del experimentado atacante.

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