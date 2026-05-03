Miguel Herrera va por jugador del América para el Atlante

Este domingo se llevó a cabo el duelo de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX donde el Club América recibió a Pumas en el Estadio Azteca. Pero en la transmisión de TUDN, uno de los comentaristas era Miguel Herrera, quien esta semana fue confirmado como el técnico oficial del Atlante para el Apertura 2026.

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Ante esto, el estratega estuvo analizando todo el duelo que terminó con un 3-3 donde hubo un jugador que destacó mucho en el encuentro y que el propio “Piojo” observó con detenimiento y pidió que ahora que estará con los Potros, podría ser una opción importante como refuerzo, lanzando así ya la indirecta hacia él.

¿Qué jugador del América quieren en Atlante?

Y es que tras la lesión de Cristian Borja ingresó al terreno de juego Ramón Juárez, en varias ocasiones, el zaguero central se mostró muy ecuánime y fue ahí donde Herrera mencionó en plena transmisión: “que me lo presten”. El DT apuntó a que pese a tener calidad, André Jardine suele relegarlo en la banca, incluso por debajo de Miguel Vázquez.

Fue más adelante cuando se cobraría el primer penal del América, que el canterano azulcrema se acercó inmediatamente al manchón penal para que no picaran el pasto los universitarios, siendo muy vivo para eso. Ahí es donde Miguel volvió a pedir que se vistiera de “atlantista”, por lo que ya volvió a dejar ver su interés en él.

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Aunque no parece nada serio, la realidad es que sí ha tenido pocas oportunidades con Jardine, por lo que en caso de que se abriera una posibilidad de salida, seguramente Miguel Herrera sería de los primeros entrenadores en buscarlo para su equipo después de declarar públicamente las ganas de que refuerce a su club.

En síntesis