Pumas jugará la semifinal de la Liguilla contra Pachuca después de eliminar al América en los cuartos de final tras el global 6-6.

Pumas logró avanzar a la semifinal de la Liguilla después de eliminar al América. Sin embargo, el equipo de Efraín Juárez llegó a estar ganando por 3-0 en la primera mitad y luego no supo mantener la diferencia ya que Las Águilas empataron el partido.

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Pumas terminó sufriendo hasta el final y necesitó de que Henry Martín falle un penal para avanzar a la semifinal. Por este motivo, pese a la clasificación, el equipo auriazul fue criticado en ciertos aspectos y David Faitelson fue uno de los que compartió su opinión.

La opinión de David Faitelson

“Para ser campeón, Pumas debe mejorar muchísimo de lo que mostró hoy. Después del minuto 25, se perdió y se dedicó a defender… Al final, dependió de una falla del América…“, sentenció el periodista en su cuenta de X (ex Twitter).

La opinión de David Faitelson (X)

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Los Felinos son un equipo poderoso en ofensiva y mete goles casi sin esfuerzo. Pero luego a la hora de replegarse y de defender cerca de su área es cuando más dificultades muestra. De todos modos, David Faitelson valora lo hecho por Efraín Juárez en Pumas.

“Efraín Juárez es lo mejor que le pudo haber pasado a Pumas…”, escribió el reportero en sus redes sociales. Además, el propio entrenador sabe que en algunos aspectos no estuvieron bien y que buscarán corregir de cara a la semifinal ante Pachuca.

“Me voy a sentar en la noche a ver el partido y lo analizaré con más claridad. Después de tantas emociones tendré un panorama exacto de lo que tenemos que mejorar y de lo que debemos hacer para no sufrir tanto. Pero contra equipos de esta jerarquía también hay que aprender a sufrir”, comentó Efraín Juárez en conferencia de prensa.

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En síntesis